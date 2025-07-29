Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году — благоприятные дни

Вы узнаете:
- Когда убирать свеклу
- Как сохранить ее на протяжении всей зимы
Свекла — один из самых неприхотливых, но полезных корнеплодов, который можно долго хранить и использовать всю зиму. Однако, чтобы сохранить урожай без потерь, важно выбрать правильное время для выкапывания.
В 2025 году огородникам помогут не только погодные условия, но и лунный календарь, который укажет наиболее благоприятные дни для сбора свеклы.
Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году
Согласно лунным фазам и рекомендациям садоводов, лучшими днями для выкапывания свеклы в 2025 году являются:
- 14–15 августа
- 11–12 сентября
- 17 октября
Именно в эти даты луна способствует сохранению полезных свойств и долгому хранению корнеплодов, пишет Old Farmer’s Almanac. При этом важно помнить: несмотря на советы лунного календаря, не стоит откладывать уборку слишком долго — первые заморозки могут испортить урожай.
Советы: как правильно выкопать и хранить свеклу
Перед сбором убедитесь, что свекла созрела: головка слегка выглядывает из земли, а нижние листья подсохли. Затем действуйте по следующему алгоритму:
- Осторожно подкопайте свеклу вилами, чтобы не повредить кожицу.
- Удалите листву, но не срезайте слишком близко к плоду.
- Очистите корнеплоды от земли и дайте им высохнуть в защищенном от дождя месте.
Как сохранить свеклу на зиму
Для длительного хранения используйте:
- Погреб, холодильник или застеклённый балкон с температурой около +1…+3 °C.
- Ящики с песком или опилками — выложите свеклу слоями, пересыпая сухим наполнителем.
- Не забывайте оставлять промежутки между ящиками для вентиляции.
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