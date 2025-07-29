Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году — благоприятные дни

когда выкапывать свеклу по лунному календарю, как правильно выкопать и хранить свеклу, как сохранить свеклу на зиму

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Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда убирать свеклу

Как сохранить ее на протяжении всей зимы

Свекла — один из самых неприхотливых, но полезных корнеплодов, который можно долго хранить и использовать всю зиму. Однако, чтобы сохранить урожай без потерь, важно выбрать правильное время для выкапывания.

В 2025 году огородникам помогут не только погодные условия, но и лунный календарь, который укажет наиболее благоприятные дни для сбора свеклы.

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Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году

Согласно лунным фазам и рекомендациям садоводов, лучшими днями для выкапывания свеклы в 2025 году являются:

14–15 августа

11–12 сентября

17 октября

Именно в эти даты луна способствует сохранению полезных свойств и долгому хранению корнеплодов, пишет Old Farmer’s Almanac. При этом важно помнить: несмотря на советы лунного календаря, не стоит откладывать уборку слишком долго — первые заморозки могут испортить урожай.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

Советы: как правильно выкопать и хранить свеклу

Перед сбором убедитесь, что свекла созрела: головка слегка выглядывает из земли, а нижние листья подсохли. Затем действуйте по следующему алгоритму:

Осторожно подкопайте свеклу вилами, чтобы не повредить кожицу. Удалите листву, но не срезайте слишком близко к плоду. Очистите корнеплоды от земли и дайте им высохнуть в защищенном от дождя месте.

Как сохранить свеклу на зиму

Для длительного хранения используйте:

Погреб, холодильник или застеклённый балкон с температурой около +1…+3 °C.

Ящики с песком или опилками — выложите свеклу слоями, пересыпая сухим наполнителем.

Не забывайте оставлять промежутки между ящиками для вентиляции.

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