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Как ухаживать за арбузом: секрет быстрого созревания даже в северных регионах

Руслан Иваненко
30 июля 2025, 22:00
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Эксперт советует оставлять только один плод на кусте для более быстрого вызревания в северных регионах Украины.
Арбуз
Эксперт советует дождаться оптимального размера куста, чтобы сформировать арбуз для крупных плодов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно формировать арбуз, чтобы плоды успели вызреть к полуночи
  • Какие секреты ухода помогут получить сладкий и большой урожай

Арбуз - это вкусная, сочная ягода, которую с нетерпением ждут в каждом саду и на каждом огороде. Чтобы получить крупные, сладкие плоды, которые успеют созреть даже в северных регионах Украины, важно правильно сформировать куст.

Главред решил узнать, как правильно сформировать куст арбуза, чтобы получить крупные, сочные плоды, которые успеют вызреть даже в северных регионах Украины.

видео дня

В своем подробном видео на канале "Дед Андрей" автор раскрывает главные секреты ухода за арбузами. По его рекомендациям, прежде всего следует дождаться, когда куст достигнет оптимального размера.

Затем необходимо выделить центральный побег и найти завязь арбуза. Чтобы максимизировать силы растения на развитие плодов, после завязи оставляют 4-5 листочков, а точку роста обязательно отщипывают.

Автор также советует найти второй по размеру побег и удалить все остальные, чтобы не распылять питательные вещества. Особенно важно для северных регионов оставлять лишь один плод на кусте - это гарантирует его более быстрое вызревание.

Кроме того, эксперт обращает внимание на важность правильной очистки основания куста: хорошо проветриваемые растения лучше получают свет, что помогает бороться с болезнями и вредителями. Зачистка от пасынков и маленьких листочков также способствует формированию сильного и здорового куста.

Таким образом, главные советы от "Дед Андрей" помогут вам получить большие и сочные арбузы даже в сложных климатических условиях.

О том, как правильно формировать и ухаживать за арбузами для хорошего урожая, смотрите в видео.

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Об источнике: Ютуб-канал "Дед Андрей"

Этот канал посвящен жизни за городом и предлагает полезные и интересные видео о растениях, животных, строительстве, ремонте, уходе за домом и огородом, а также о технике и инструментах. Здесь вы найдете красоту природы и много вдохновения для сельской жизни.

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