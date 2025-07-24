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Вершинная гниль на томатах: огородник раскрыл простой метод борьбы с болезнью

Руслан Иваненко
24 июля 2025, 19:01
22
Огородник рассказал, что спасает томаты от гнили даже в самых сложных случаях.
Помидоры
Почему вершинная гниль появляется на некоторых кустах / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему гниль появляется только на части урожая
  • Как правильно сделать обработку кальцием
  • Какие еще ошибки вызывают это заболевание

Если на одной из грядок появилась вершинная гниль томатов, а соседние кусты остаются здоровыми - это не случайность.

Главред решил разобраться, почему возникает эта проблема, и как от нее избавиться.

видео дня

Ответы дает автор YouTube-канала "Полезное TV", который имеет многолетний опыт в выращивании овощей.

Основная причина - недостаток кальция

Эксперт отмечает, что первопричиной появления вершинной гнили является дефицит кальция в плодах. Особенно подвержены этому некоторые сорта помидоров, которые имеют генетическую чувствительность к нарушению кальциевого баланса. Из-за этого на томатах возникают черные пятна, которые быстро разрастаются.

Два эффективных способа избавиться от вершинной гнили

  • Внекорневая подкормка Смешайте 1 чайную ложку кальциевой селитры с 10 л воды, опрыскайте раствором только здоровые растения, а пораженные плоды обязательно удалите.
  • Корневая подкормка. Для этого нужно растворить 1 столовую ложку кальциевой селитры в 10 л воды и подлить под каждый куст по 1 литру.

Что еще провоцирует вершинную гниль

Кроме дефицита кальция, вершинная гниль может возникать из-за:

  • резких перепадов температур между днем и ночью;
  • чрезмерного или нерегулярного полива;
  • частого внесения азотных удобрений, которые нарушают минеральный баланс.

Подробные рекомендации и наглядные примеры смотрите в видео на канале "Полезное TV".

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Об источнике: КориснеTV

На Youtube-канал Полезное TV подписаны 2,89 млн человек. Его ведет блогер из Харьковской области, который делится советами о том, как заниматься садом и огородом без лишних затрат времени, но с максимальным урожаем.

"Это мой профессиональный опыт, накопленный годами упорной работы в выращивании клубники, огурцов, томатов, перца, винограда и других садово-огородных культур", - говорится в описании.

На канале можно найти много лайфхаков и полезных видео о рецептах подкормок для растений на всех этапах вегетации. Также автор делится садоводческими секретами по уходу за садом и огородом.

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