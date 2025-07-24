3 признака, на которые стоит обратить внимание: как понять, что картофель готов к выкопке

Что узнаете:
- Когда можно начинать копать картофель
- Как по листьям понять, что картофель готов к выкопке
- Как по коже определить, что картофель готов к длительному хранению
Украинские хозяева и хозяйки уже совсем скоро смогут собирать свой урожай картофеля. Некоторые сорта уже созрели и из них можно готовить вкусные блюда. Ни для кого не секрет, что картофель прячется в почве, поэтому далеко не каждый сможет точно установить, пришло ли уже время копать картофель. Издание Martha Stewart поделилось несколькими советами, как легко определить, что готов картофель к сбору.
Цветение
Картофель начинает цвести через 7 недель после посадки. После этого нужно подождать еще несколько недель, чтобы цветы опали. Если это произошло, вы уже можете начинать копать молодой картофель. У него будет тонкая кожура, однако он не подходит для длительного хранения.
Листья
Сначала после посадки картофеля листья большие и зеленые. Однако в период с 90 до 120 дней они начинают активно желтеть, сохнуть и отпадать. Когда листья на кустах картофеля начинают становиться коричневыми, вы можете подождать несколько недель, пока они не отомрут. После этого следует подождать еще несколько недель. В течение этого времени кожура картофеля будет становиться толще и будет готова к длительному хранению. Важно, собирать урожай следует тогда, когда почва сухая.
Кожура
Если вам трудно понять по листьям и цветению, готов ли картофель к выкапыванию, вы можете выкопать несколько картофелин. Если вы видите, что кожура еще слишком тонкая, лучше дать картофелю еще немного времени побыть в почве. Если кожура уже достаточно толстая и жесткая - вы смело можете собирать свой урожай.
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Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
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