Вторая волна урожая: огородница раскрыла секрет, что можно вырастить после картофеля

Садовод советует применить мульчирование или сидераты, если не планируете новых посадок, чтобы сохранить влагу и структуру почвы

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Используйте пустые грядки для быстрорастущих культур, которые укрепят плодородие и не дадут расти сорнякам / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Какие культуры стоит сеять после картофеля

Чем лучше всего обогатить почву на грядках

Как бобовые покрацуют почву

Скоро наступит время сбора урожая картофеля, и опытные огородники уже задумываются, как эффективно использовать освободившиеся грядки, чтобы они не зарастали сорняками и приносили пользу.

Главред решил окунуться в мир огородных хитростей и раскрыть экспертные советы, которые помогут вам получить дополнительный урожай или улучшить почву.

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Советы от "Огородницы из Одессы"

Опытная огородница с YouTube-канала "Огородница из Одессы" делится рекомендациями по посеву культур сразу после выкапывания картофеля.

Садовница советует выбирать неприхотливые растения, не требующие сложного ухода. Итак, какие культуры идеально подойдут для картофельных грядок.

Бобовые: Ваши незаменимые помощники для плодородия почвы

Первой в списке рекомендаций "Огородницы из Одессы" является горох сорта "Дакота". Его срок созревания составляет всего 40-45 дней, что позволяет получить быстрый урожай. Эта культура требует минимального ухода - лишь регулярный полив, а после появления ростков достаточно установить опоры.

Вместе с горохом, или же отдельно, можно посеять фасоль и чечевицу. По словам эксперта, эти бобовые не только неприхотливы в уходе, но и дают урожай вплоть до самых заморозков.

Более того, бобовые являются прекрасными сидератами, ведь они естественным образом насыщают почву азотными веществами, что значительно улучшает ее структуру и плодородие для будущих посадок.

Свежая зелень: Быстрый урожай после картофеля

Вы удивитесь, но после сбора картофеля вполне возможно успеть вырастить свежий салат. Однако, важно выбирать ранние сорта для посева, чтобы зелень успела нарастить сочную массу до наступления холодов.

Кроме салата, можно также высадить лук на перо. Для быстрого укоренения и роста, садовод советует использовать уже пророщенный севок.

Не забывайте и об ароматной зелени, такой как кинза, шпинат и руккола. Эти культуры также быстро созревают и станут отличным дополнением к вашему столу.

Мульчирование и сидераты: Когда нет желания сеять

Если вы не планируете новых посадок, автор рекомендует просто замульчировать землю быстро разлагающейся органикой. Для этого идеально подойдет скошенная трава или картофельная ботва. Мульча не только подавляет рост сорняков, но и сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическими веществами.

В качестве эффективного сидерата можно посеять белую горчицу. А если ваша почва тяжелая, отличным вариантом станет белая редька - она не только обогатит землю, но и поможет ее разрыхлить во время роста.

Подробнее о том, что посадить или посеять после картофеля, смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

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Об источнике: "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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