Когда собирать лук летом 2025 года: как сделать, чтобы урожай пролежал дольше

Вы узнаете:
- Когда нужно собирать лук
- Как правильно убирать урожай
Лук — одна из самых неприхотливых и долго хранящихся овощных культур. Однако, чтобы он действительно пролежал всю зиму и не начал гнить, очень важно правильно определить момент сбора.
Главред узнал, когда собирать лук летом 2025 года, и как это сделать, чтобы сохранить урожай как можно дольше.
Оптимальные сроки сбора лука в Украине в 2025 году
Точные даты уборки лука зависят от региона и погодных условий, но в большинстве областей Украины сбор репчатого лука начинается в конце июля. В некоторых случаях, особенно при ранней посадке или жаркой погоде, уборку можно начинать уже середины июля.
Следите за прогнозом погоды: если в ближайшее время ожидаются дожди, не откладывайте сбор — намокший лук быстро загнивает и теряет лёжкость, пишет портал На пенсии.
Признаки того, что лук пора собирать
Ориентироваться следует не только на календарь, но и на состояние растений. Начинайте уборку, если:
- Перо пожелтело примерно на 70–80%;
- Шейка луковицы стала мягкой и немного подсохла;
- Наружные чешуйки приобрели характерный цвет — золотистый у желтого лука, темно-бордовый у красного.
Эти признаки сигнализируют, что лук полностью созрел и готов к уборке.
Как правильно собирать лук, чтобы он хранился долго
Правильная техника сбора играет ключевую роль в дальнейшем хранении урожая. Вот несколько рекомендаций:
- Если почва рыхлая, вы можете просто аккуратно вытянуть луковицу, потянув за перо.
- При плотной земле используйте садовые вилы: слегка подкопайте лук, не повреждая его, затем извлеките.
- Не мойте лук после сбора — достаточно удалить лишнюю землю руками.
- Обязательно просушите лук: разложите его в один слой на солнце минимум на 5–7 дней. За это время он подсохнет, шейка закроется, и лук будет готов к закладке на хранение.
- Храните лук в сухом, хорошо проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
Когда собирать лук по лунному календарю в 2025 году
Хотя аграрии чаще всего ориентируются на состояние растения, лунный посевной календарь также помогает определить благоприятные дни для уборки. В июле 2025 года благоприятные даты для сбора лука — с 18 по 25 июля, особенно на убывающей Луне в плодородных знаках (например, Рак, Телец, Дева). Уборку желательно проводить в сухую, солнечную погоду.
Смотрите видео о том, зачем топтать лук:
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