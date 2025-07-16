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Когда собирать лук летом 2025 года: как сделать, чтобы урожай пролежал дольше

Сергей Кущ
16 июля 2025, 19:39
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Мы расскажем, как это сделать, чтобы сохранить урожай как можно дольше.
Когда собирать лук летом 2025 года
Когда собирать лук летом 2025 года / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Когда нужно собирать лук
  • Как правильно убирать урожай

Лук — одна из самых неприхотливых и долго хранящихся овощных культур. Однако, чтобы он действительно пролежал всю зиму и не начал гнить, очень важно правильно определить момент сбора.

Главред узнал, когда собирать лук летом 2025 года, и как это сделать, чтобы сохранить урожай как можно дольше.

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Оптимальные сроки сбора лука в Украине в 2025 году

Точные даты уборки лука зависят от региона и погодных условий, но в большинстве областей Украины сбор репчатого лука начинается в конце июля. В некоторых случаях, особенно при ранней посадке или жаркой погоде, уборку можно начинать уже середины июля.

Следите за прогнозом погоды: если в ближайшее время ожидаются дожди, не откладывайте сбор — намокший лук быстро загнивает и теряет лёжкость, пишет портал На пенсии.

Признаки того, что лук пора собирать

Ориентироваться следует не только на календарь, но и на состояние растений. Начинайте уборку, если:

  • Перо пожелтело примерно на 70–80%;
  • Шейка луковицы стала мягкой и немного подсохла;
  • Наружные чешуйки приобрели характерный цвет — золотистый у желтого лука, темно-бордовый у красного.

Эти признаки сигнализируют, что лук полностью созрел и готов к уборке.

Как правильно собирать лук, чтобы он хранился долго

Правильная техника сбора играет ключевую роль в дальнейшем хранении урожая. Вот несколько рекомендаций:

  1. Если почва рыхлая, вы можете просто аккуратно вытянуть луковицу, потянув за перо.
  2. При плотной земле используйте садовые вилы: слегка подкопайте лук, не повреждая его, затем извлеките.
  3. Не мойте лук после сбора — достаточно удалить лишнюю землю руками.
  4. Обязательно просушите лук: разложите его в один слой на солнце минимум на 5–7 дней. За это время он подсохнет, шейка закроется, и лук будет готов к закладке на хранение.
  5. Храните лук в сухом, хорошо проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
Где можно и нельзя хранить лук
Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Когда собирать лук по лунному календарю в 2025 году

Хотя аграрии чаще всего ориентируются на состояние растения, лунный посевной календарь также помогает определить благоприятные дни для уборки. В июле 2025 года благоприятные даты для сбора лука — с 18 по 25 июля, особенно на убывающей Луне в плодородных знаках (например, Рак, Телец, Дева). Уборку желательно проводить в сухую, солнечную погоду.

Смотрите видео о том, зачем топтать лук:

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