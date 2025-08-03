Покраснеют за считанные дни: бесплатный раствор поможет собрать спелые томаты

Вы узнаете:
- Как ускорить процесс созревания томатов
- Почему помидоры "любят" пепел
С резкими перепадами температуры, в этом году у некоторых огородников томаты не спешат созревать. Чтобы насладиться домашними красными томатами, стоит подкормить сельскохозяйственную культуру. Главред выяснил, как приготовить раствор для быстрого созревания томатов без затрат.
Автор профиля в TikTok "Моя Дача, Сад, Огород" опубликовал видео с советами, как приготовить раствор из золы для полива помидоров.
Оказывается, что раствор из золы очень полезен для томатов, ведь он богат калием, который особенно нужен в период формирования и созревания плодов.
Известно, что калий помогает растению перегонять полезные вещества из почвы к плодам, что в свою очередь способствует наливанию томатов.
Как приготовить раствор для томатов из золы
Чтобы ускорить созревание томатов, понадобится 10 литров воды и 1-2 стакана золы. Можно добавить еще немного уксуса.
Сперва нужно развести золу в воде и оставить настояться примерно на сутки.
После того как раствор настоится, воду осторожно сливаем, чтобы осадок не попал в ведро.
Автор видео рекомендует вливать по одному литру раствора под каждый куст томатов.
Как ускорить процесс созревания томатов - смотрите видео:
@dacha_sad_gorod Калий для налива и созревания помидоров #выращивание поми доров #подкормкарастений#садоводство#дачасадгород#моядачасадгород♬ оригинальный звук - Моя Дача, Сад, Огород
Читайте также:
- Сорняки исчезнут навсегда: простые, но очень эффективные способы
- Яблок будет море: секреты летней обрезки, которые работают
- Бесплатное золото для огорода: что можно сделать с обрезанными ветками дерева
О канале: "Моя Дача, Сад, Огород и все-все-все..."
Канал создан в 2020 году. Сейчас подписчиками YouTube-канала является по 60 тысяч пользователей. Канал ведет мужчина Андрей, который размещает видео, в которых вы можете найти практические советы и пошаговые инструкции по выращиванию огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты, различных ягод и фруктов. Также мужчина делится советами и в TikTok.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред