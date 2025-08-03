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Покраснеют за считанные дни: бесплатный раствор поможет собрать спелые томаты

Марина Фурман
3 августа 2025, 15:10
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Чтобы помидоры быстрее созрели, стоит подкормить растение одним раствором.
помидоры
Что нужно сделать, чтобы помидоры быстрее созрели / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Как ускорить процесс созревания томатов
  • Почему помидоры "любят" пепел

С резкими перепадами температуры, в этом году у некоторых огородников томаты не спешат созревать. Чтобы насладиться домашними красными томатами, стоит подкормить сельскохозяйственную культуру. Главред выяснил, как приготовить раствор для быстрого созревания томатов без затрат.

Автор профиля в TikTok "Моя Дача, Сад, Огород" опубликовал видео с советами, как приготовить раствор из золы для полива помидоров.

видео дня

Оказывается, что раствор из золы очень полезен для томатов, ведь он богат калием, который особенно нужен в период формирования и созревания плодов.

Известно, что калий помогает растению перегонять полезные вещества из почвы к плодам, что в свою очередь способствует наливанию томатов.

Как приготовить раствор для томатов из золы

Чтобы ускорить созревание томатов, понадобится 10 литров воды и 1-2 стакана золы. Можно добавить еще немного уксуса.

Сперва нужно развести золу в воде и оставить настояться примерно на сутки.

После того как раствор настоится, воду осторожно сливаем, чтобы осадок не попал в ведро.

Автор видео рекомендует вливать по одному литру раствора под каждый куст томатов.

Как ускорить процесс созревания томатов - смотрите видео:

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О канале: "Моя Дача, Сад, Огород и все-все-все..."

Канал создан в 2020 году. Сейчас подписчиками YouTube-канала является по 60 тысяч пользователей. Канал ведет мужчина Андрей, который размещает видео, в которых вы можете найти практические советы и пошаговые инструкции по выращиванию огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты, различных ягод и фруктов. Также мужчина делится советами и в TikTok.

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