Секрет августа: садовод рассказал, как сделать ягоды винограда слаще без химии

Садовод рассказывает, как правильно пасынковать виноград в августе, чтобы улучшить проветриваемость и ускорить созревание ягод.

https://glavred.info/sad-ogorod/sekret-avgusta-sadovod-rasskazal-kak-sdelat-yagody-vinograda-slashche-bez-himii-10688546.html Ссылка скопирована

Когда и как обрабатывать виноград против грибковых заболеваний и вредителей без вреда для ягод/ Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Почему важно пасынковать виноград в августе

Как обрезать пасынки, чтобы сохранить качество урожая

Какие средства защиты использовать и когда их применять

Август - ключевой месяц для винограда. Именно в этот период ягоды начинают менять цвет и активно созревать. Чтобы получить щедрый и качественный урожай, нужно уделить особое внимание уходу за кустами.

Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за виноградом в августе для идеального урожая.

видео дня

Автор канала "Садоводство" рассказывает, что в последний месяц лета виноград проходит важный этап созревания - ягоды начинают менять цвет.

По словам эксперта, в этом месяце необходимо обрезать пасынки так, чтобы оставить на них 1-2 листочка. Это способствует фотосинтезу и сохранению зимних почек, а также улучшает проветриваемость и освещение кустов. От этого зависит вкус, аромат и скорость созревания ягод.

Садовод также подчеркивает, что не стоит полностью удалять все пасынки, ведь последние могут стать дополнительным источником урожая, особенно если основные побеги пострадали от морозов. Он рекомендует прищипывать пасынки второго порядка над 1-2 листьями, чтобы стимулировать появление цветочных побегов.

Кроме пасынкования, автор советует провести профилактическую обработку винограда препаратами против грибковых заболеваний и вредителей. Важно помнить: обрабатывать ягоды химикатами во время налива запрещено, поскольку в этот период ягоды могут впитывать вредные вещества.

Для более подробной информации об оптимизации пасынкования в зависимости от сорта и состояния куста, а также других агротехнических советов смотрите видео на канале "Садоводство".

Читайте также:

Об источнике: YouTube канал "Садоводство" Автор видео делится советами по уходу за виноградом и другими культурами, основанными на личном опыте. Съемки проводятся в Украине, в частности в городе Харьков. Для демонстрации используются преимущественно морозостойкие сорта винограда, проверенные в реальных условиях выращивания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред