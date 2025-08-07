Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай

Дачник рекомендовал высевать зеленые культуры, которые быстро созревают и не боялись августовской жары.

Огородник назвал культуры, которые успевают дать урожай до холодов / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Binyamin Mellish, Pixabay/katerinavulcova

Вы узнаете:

Какие культуры сеять после сбора огурцов и помидоров

Почему зелень в августе требует особого полива

Какие овощи дадут урожай до первых заморозков

Август - это не только время сбора урожая, но и хорошая возможность продлить огородный сезон. Когда грядки освобождаются от огурцов, помидоров, кабачков и патиссонов, их не стоит оставлять пустыми.

Главред решил узнать, что еще можно посадить в последний месяц лета, чтобы успеть получить свежую зелень и овощи до наступления холодов.

Автор YouTube-канала "Лирический селянин" делится советами, какие культуры лучше всего подходят для августовского высева и как сделать этот процесс максимально эффективным.

Что посадить в августе

Листовой салат - быстро растет и любит влагу. Важно регулярно поливать, особенно в жаркие дни.

Шпинат - созревает за 3 недели. Рекомендуется высевать в месте, защищенном от прямого солнца.

Петрушка - при высеве семенами в августе, она успевает окрепнуть до холодов.

Рукола - быстрорастущая зелень с приятным ореховым вкусом.

Лук на перо - лидер среди зеленых культур для августа, дает быстрый результат.

Горох - посеянный в августе, начинает созревать уже в сентябре.

Огурцы (повторная посадка) - только ранние сорта, которые успевают дать урожай до заморозков.

Капуста ранних сортов - вторая волна урожая менее уязвима к вредителям.

Редька для зимнего хранения - сеется в начале августа.

Свекла и морковь (повторный посев) - могут дать сочную, молодую продукцию до поздней осени.

Эксперт также отмечает: выбирайте хорошо освещенные участки, не забывайте о регулярном поливе, особенно для зелени, и избегайте чрезмерной жары, которая может повредить всходам.

Почему это стоит делать

Благодаря теплому августовскому климату и правильному подбору культур можно продлить огородный сезон и получить дополнительный урожай без лишних затрат. Даже если лето подходит к концу, это еще не значит, что грядки должны простаивать.

Подробнее - смотрите в видео на канале "Лирический крестьянин"

Об источнике: "Лирический селянин" YouTube-канал "Лирический Крестьянин" посвящен практическим советам для садоводов и огородников. Автор демонстрирует собственный опыт выращивания овощей - от картофеля до огурцов, томатов и перца. В видео канала рассказывается о подкормках, профилактике болезней, борьбе с вредителями и сезонном уходе за растениями. Ролики снимаются прямо на огороде, без лишней подачи, что создает атмосферу доверия и близости к зрителю. Канал имеет постоянную аудиторию среди владельцев приусадебных участков и дач.

