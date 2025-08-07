Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай

Вы узнаете:
- Какие культуры сеять после сбора огурцов и помидоров
- Почему зелень в августе требует особого полива
- Какие овощи дадут урожай до первых заморозков
Август - это не только время сбора урожая, но и хорошая возможность продлить огородный сезон. Когда грядки освобождаются от огурцов, помидоров, кабачков и патиссонов, их не стоит оставлять пустыми.
Главред решил узнать, что еще можно посадить в последний месяц лета, чтобы успеть получить свежую зелень и овощи до наступления холодов.
Автор YouTube-канала "Лирический селянин" делится советами, какие культуры лучше всего подходят для августовского высева и как сделать этот процесс максимально эффективным.
Что посадить в августе
- Листовой салат - быстро растет и любит влагу. Важно регулярно поливать, особенно в жаркие дни.
- Шпинат - созревает за 3 недели. Рекомендуется высевать в месте, защищенном от прямого солнца.
- Петрушка - при высеве семенами в августе, она успевает окрепнуть до холодов.
- Рукола - быстрорастущая зелень с приятным ореховым вкусом.
- Лук на перо - лидер среди зеленых культур для августа, дает быстрый результат.
- Горох - посеянный в августе, начинает созревать уже в сентябре.
- Огурцы (повторная посадка) - только ранние сорта, которые успевают дать урожай до заморозков.
- Капуста ранних сортов - вторая волна урожая менее уязвима к вредителям.
- Редька для зимнего хранения - сеется в начале августа.
- Свекла и морковь (повторный посев) - могут дать сочную, молодую продукцию до поздней осени.
Эксперт также отмечает: выбирайте хорошо освещенные участки, не забывайте о регулярном поливе, особенно для зелени, и избегайте чрезмерной жары, которая может повредить всходам.
Почему это стоит делать
Благодаря теплому августовскому климату и правильному подбору культур можно продлить огородный сезон и получить дополнительный урожай без лишних затрат. Даже если лето подходит к концу, это еще не значит, что грядки должны простаивать.
Подробнее - смотрите в видео на канале "Лирический крестьянин"
Об источнике: "Лирический селянин"
YouTube-канал "Лирический Крестьянин" посвящен практическим советам для садоводов и огородников. Автор демонстрирует собственный опыт выращивания овощей - от картофеля до огурцов, томатов и перца. В видео канала рассказывается о подкормках, профилактике болезней, борьбе с вредителями и сезонном уходе за растениями. Ролики снимаются прямо на огороде, без лишней подачи, что создает атмосферу доверия и близости к зрителю. Канал имеет постоянную аудиторию среди владельцев приусадебных участков и дач.
