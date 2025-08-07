Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай

Руслан Иваненко
7 августа 2025, 20:52
23
Дачник рекомендовал высевать зеленые культуры, которые быстро созревают и не боялись августовской жары.
Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай
Огородник назвал культуры, которые успевают дать урожай до холодов / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Binyamin Mellish, Pixabay/katerinavulcova

Вы узнаете:

  • Какие культуры сеять после сбора огурцов и помидоров
  • Почему зелень в августе требует особого полива
  • Какие овощи дадут урожай до первых заморозков

Август - это не только время сбора урожая, но и хорошая возможность продлить огородный сезон. Когда грядки освобождаются от огурцов, помидоров, кабачков и патиссонов, их не стоит оставлять пустыми.

Главред решил узнать, что еще можно посадить в последний месяц лета, чтобы успеть получить свежую зелень и овощи до наступления холодов.

видео дня

Автор YouTube-канала "Лирический селянин" делится советами, какие культуры лучше всего подходят для августовского высева и как сделать этот процесс максимально эффективным.

Что посадить в августе

  • Листовой салат - быстро растет и любит влагу. Важно регулярно поливать, особенно в жаркие дни.
  • Шпинат - созревает за 3 недели. Рекомендуется высевать в месте, защищенном от прямого солнца.
  • Петрушка - при высеве семенами в августе, она успевает окрепнуть до холодов.
  • Рукола - быстрорастущая зелень с приятным ореховым вкусом.
  • Лук на перо - лидер среди зеленых культур для августа, дает быстрый результат.
  • Горох - посеянный в августе, начинает созревать уже в сентябре.
  • Огурцы (повторная посадка) - только ранние сорта, которые успевают дать урожай до заморозков.
  • Капуста ранних сортов - вторая волна урожая менее уязвима к вредителям.
  • Редька для зимнего хранения - сеется в начале августа.
  • Свекла и морковь (повторный посев) - могут дать сочную, молодую продукцию до поздней осени.

Эксперт также отмечает: выбирайте хорошо освещенные участки, не забывайте о регулярном поливе, особенно для зелени, и избегайте чрезмерной жары, которая может повредить всходам.

Почему это стоит делать

Благодаря теплому августовскому климату и правильному подбору культур можно продлить огородный сезон и получить дополнительный урожай без лишних затрат. Даже если лето подходит к концу, это еще не значит, что грядки должны простаивать.

Подробнее - смотрите в видео на канале "Лирический крестьянин"

Читайте также:

Об источнике: "Лирический селянин"

YouTube-канал "Лирический Крестьянин" посвящен практическим советам для садоводов и огородников. Автор демонстрирует собственный опыт выращивания овощей - от картофеля до огурцов, томатов и перца. В видео канала рассказывается о подкормках, профилактике болезней, борьбе с вредителями и сезонном уходе за растениями. Ролики снимаются прямо на огороде, без лишней подачи, что создает атмосферу доверия и близости к зрителю. Канал имеет постоянную аудиторию среди владельцев приусадебных участков и дач.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород морковка шпинат редис интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Состоится важная встреча с представителем Трампа и Европой: Зеленский раскрыл детали

Состоится важная встреча с представителем Трампа и Европой: Зеленский раскрыл детали

21:57Политика
Дипломат раскрыл сценарий: как РФ готовит ловушку для Украины, и это не переговоры

Дипломат раскрыл сценарий: как РФ готовит ловушку для Украины, и это не переговоры

21:46Война
Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: в Минобороны рассказали о планах на полгода

Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: в Минобороны рассказали о планах на полгода

20:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

Последние новости

22:04

В Киеве увеличилось число больных COVID-19: медики предупредили о новой волне вируса

21:57

Состоится важная встреча с представителем Трампа и Европой: Зеленский раскрыл деталиВидео

21:46

Дипломат раскрыл сценарий: как РФ готовит ловушку для Украины, и это не переговоры

21:40

Что нужно сделать в свой день рождения женщинам, чтобы притянуть успех

21:19

В Индии приостанавливают закупки нефти из РФ из-за Трампа – Bloomberg

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
21:17

"Артерию, сухожилия": Максима Галкина сбила машина в Латвии

21:15

Почему в магазинах нет круглых цен: эксперт удивила ответом

21:10

ЦПК Шабунина обвиняют в конфликте интересов из-за работы на подозреваемого в госизмене сотрудника НАБУ

20:59

Украинская ведущая публично выдала адрес Софии Ротару - детали

Реклама
20:52

Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай

20:25

Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: в Минобороны рассказали о планах на полгода

19:41

Усик получает ультиматум от WBO: что стоит на кону

19:39

Вернутся ли беженцы в Украину: демограф назвала три причины их возвращения на родину

19:15

Какое число на рисунке: только гений сможет его прочитать

19:10

Почему никакой встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин не будет?мнение

18:49

Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

18:47

Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким

18:31

Группа Latexfauna представила саундтрек к приключенческому фильму "Трое"Видео

17:58

От свежего не отличишь: шеф-повар рассказал, как реанимировать черствый хлеб

17:58

Доллар и евро резко обвалились в цене: на сколько выросла гривна

Реклама
17:49

Почему в воскресенье нельзя рубить дрова: священник дал точное объяснениеВидео

17:18

Большая проблема в августе: почему огурцы растут крючком и чем их подкормить

17:16

Кого нужно пригласить домой в этот день: важные приметы 8 августа

17:00

США поставят перед Китаем вопрос: либо мы, либо Россия - Загородний

16:35

История машины, ставшей последней для Цоя: чем ездил фронтмен группы "Кино"

16:34

Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

16:31

Сколько животных на рисунке: только единицы смогут назвать точное количество

16:28

Забыть о налете и водном камне можно навсегда: одно средство и ванна будет блестеть

16:06

Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

16:02

Встреча перевернет жизнь этих 4 знаков зодиака в августе

16:01

Первый драфт согласованных договоренностей с Путиным: анализ "желтухи"мнение

15:48

Умер футболист "Зари": стала известна шокирующая причина смерти

15:42

NYT: для Путина встреча с Трампом - ключ к достижению целей по Украине

15:36

Так дешево не стоили давно: в Украине снизились цены на популярный овощ

15:30

Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениальных способа

15:28

Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

15:17

Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

15:09

Почему 8 августа нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:05

Украина перейдет на другую монету: названы сроки, когда копейка исчезнет

15:00

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – ЗагороднийВидео

Реклама
14:58

Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

14:58

Как выглядит мать Ани Лорак и что с ней сейчас: о чем молчит предательница

14:55

Шикарная закуска, которая станет звездой стола: быстрый рецепт вкусных баклажанов

14:31

Единороги существуют, но морские: почему их не увидеть в аквариумах

14:26

Не сравнится с магазинным: ароматный домашний кетчуп на зиму

14:21

Военные упрекнули Порошенко и его депутатов, массово выехавших на отдых за границу

14:00

"Не смогла там жить": всплыла правда о Софии Ротару

13:58

Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе

13:55

"Время завершать войну": Зеленский заявил о встречах на уровне лидеров

13:35

"Страдания и не принятия": Анатолий Анатолич серьезно травмировался

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять