Два растения, с которыми нужно хранить чеснок - не засохнет до весны

Правильное хранение чеснока — это просто.

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Два растения, с которыми нужно хранить чеснок / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Как правильно хранить чеснок

Что нужно положить возле него

Чеснок — незаменимый овощ на кухне, но чтобы он не испортился раньше времени, важно правильно организовать его хранение.

Эксперты украинского Instagram-блога "Семейный сад"поделились простыми, но действенными рекомендациями, с чем рядом хранить чеснок, чтобы он не сгнил, не плесневел и сохранил вкус до самой весны.

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Что делать нельзя после сбора чеснока?

Не очищайте чеснок сразу после сбора — не стряхивайте всю землю и не обрезайте ботву. Питательные вещества продолжают поступать в головку в течение 5–6 недель после выкопки.

Не кладите чеснок в пластиковые пакеты или в холодильник с высокой влажностью — это ускоряет появление плесени и гнили.

Где и как лучше хранить чеснок:

В сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении (идеальная температура — около +15°C).

В плетёных корзинах, сетках или на деревянных решётках — такие ёмкости обеспечивают циркуляцию воздуха.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика / Главред

С чем рядом нужно хранить чеснок

Чтобы защитить урожай от грибковых инфекций и вредителей, разложите чеснок рядом с мятой или шалфеем. Эти растения выделяют фитонциды, которые:

предотвращают развитие плесени;

отпугивают насекомых, в том числе трипсов.

Зачем регулярно проверять чеснок

Поврежденные или подгнившие головки способны заразить весь урожай. Поэтому важно периодически осматривать чеснок и сразу удалять:

мягкие зубчики;

плесневелые головки;

луковицы с признаками гнили.

Правильное хранение чеснока — это просто. Достаточно обеспечить ему комфортные условия, избегать сырости и разместить рядом природные защитники — шалфей и мяту. Такой подход поможет сохранить аромат, вкус и пользу чеснока на долгие месяцы.

Зачем замораживать чеснок на зиму? Замораживать чеснок на зиму – хорошая практика. Его можно добавлять в различные блюда. Если чеснок правильно хранить, он будет таким же ароматным и полезным, как и свежий.

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