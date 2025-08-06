Два растения, с которыми нужно хранить чеснок - не засохнет до весны

Вы узнаете:
- Как правильно хранить чеснок
- Что нужно положить возле него
Чеснок — незаменимый овощ на кухне, но чтобы он не испортился раньше времени, важно правильно организовать его хранение.
Эксперты украинского Instagram-блога "Семейный сад"поделились простыми, но действенными рекомендациями, с чем рядом хранить чеснок, чтобы он не сгнил, не плесневел и сохранил вкус до самой весны.
Что делать нельзя после сбора чеснока?
Не очищайте чеснок сразу после сбора — не стряхивайте всю землю и не обрезайте ботву. Питательные вещества продолжают поступать в головку в течение 5–6 недель после выкопки.
Не кладите чеснок в пластиковые пакеты или в холодильник с высокой влажностью — это ускоряет появление плесени и гнили.
Где и как лучше хранить чеснок:
В сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении (идеальная температура — около +15°C).
В плетёных корзинах, сетках или на деревянных решётках — такие ёмкости обеспечивают циркуляцию воздуха.
С чем рядом нужно хранить чеснок
Чтобы защитить урожай от грибковых инфекций и вредителей, разложите чеснок рядом с мятой или шалфеем. Эти растения выделяют фитонциды, которые:
- предотвращают развитие плесени;
- отпугивают насекомых, в том числе трипсов.
Зачем регулярно проверять чеснок
Поврежденные или подгнившие головки способны заразить весь урожай. Поэтому важно периодически осматривать чеснок и сразу удалять:
- мягкие зубчики;
- плесневелые головки;
- луковицы с признаками гнили.
Правильное хранение чеснока — это просто. Достаточно обеспечить ему комфортные условия, избегать сырости и разместить рядом природные защитники — шалфей и мяту. Такой подход поможет сохранить аромат, вкус и пользу чеснока на долгие месяцы.
Зачем замораживать чеснок на зиму?
Замораживать чеснок на зиму – хорошая практика. Его можно добавлять в различные блюда. Если чеснок правильно хранить, он будет таким же ароматным и полезным, как и свежий.
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