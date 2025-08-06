Все, что нужно, есть дома: огородница поделилась простыми лайфхаками против слизней

Садовница советует комбинировать все методы борьбы со слизнями чтобы существенно уменьшить их количество в огороде.

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Эксперт объяснила, как бороться со слизнями вручную и ловушками / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Почему слизни стали главным врагом огородников этим летом

Какие методы не работают, несмотря на советы из интернета

Как просто и дешево избавиться от вредителей навсегда

Ежегодно садоводы и огородники сталкиваются с извечной проблемой - нашествием слизней. Эти прожорливые вредители способны уничтожить урожай, оставляя после себя лишь объеденные листья и поврежденные плоды. И хотя на рынке представлено множество средств, многие из них дают лишь кратковременный эффект, не уменьшая общей популяции.

Главред решил разобраться, какие методы борьбы действительно помогают, и обратился к эксперту с многолетним опытом.

видео дня

На YouTube-канале "Огородница из Одессы" опытная садовод поделилась проверенными способами, как эффективно избавиться от слизней. Она предупреждает: если не уничтожать вредителей, те могут серьезно повредить листья, плоды и даже корнеплоды. Особенно опасны они в жаркую погоду, когда массово мигрируют к увлажненным участкам.

Огородница отмечает, что розмарин, петунии и бархатцы не отпугивают слизней, несмотря на распространенные советы в интернете. Вместо этого она рекомендует несколько проверенных методов:

Ручной сбор

Самый простой, но очень эффективный способ. Собирать слизней стоит после дождя или утром, когда они наиболее активны. Собранных вредителей можно поместить в крепкий солевой раствор, который быстро их уничтожит.

Ловушки с уксусом

Разложите по огороду небольшие дощечки. Через некоторое время под ними соберутся слизни. Вам понадобится бутылочка с распылителем, наполненная 9% уксусом. Просто поднимайте дощечки и опрыскивайте вредителей. Уксус является эффективным средством против слизней, которое действует мгновенно.

Пивные ловушки

Это классический метод, доказавший свою эффективность. Вкопайте в почву небольшие емкости (например, обрезанные пластиковые бутылки) и налейте туда пиво. Слизни любят его запах и с удовольствием залезают в ловушку, из которой уже не могут выбраться.

Комплексный подход для максимального результата

"Огородница из Одессы" подчеркивает, что наилучший результат дает комплексный подход, который сочетает несколько методов. Комбинируйте ручной сбор с использованием пивных или уксусных ловушек, и вы сможете существенно уменьшить популяцию слизней на своем огороде.

В видео на канале "Огородница из Одессы", где показано, как именно и когда применять эти методы для максимального результата.

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Об источнике: "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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