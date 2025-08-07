Большая проблема в августе: почему огурцы растут крючком и чем их подкормить

Вы узнаете:
- Почему огурцы скручиваются в начале августа
- Чем лучше подкармливать огурцы
Во время очередного сбора урожая в начале августа многие удивляются, почему огурцы стали крючками скрученные, хотя буквально еще несколько дней назад все собранные были ровные и красивые.
Главред узнал, какие есть самые распространенные проблемы того, почему огурцы растут круглыми и согнутыми. Об этом на YouTube-канале "Всего понемногу в селе" рассказала хозяйка Татьяна.
По ее словам, уже к середине лета в почве истощаются запасы калия. Это и является основной причиной скрученных огурцов. Также на форму овощей может влиять нарушение температурного режима, из-за чего калий усваивается растениями хуже.
Может повлиять на скручивание огурца крючком и нерегулярный полив водой неправильной температуры - она должна быть 22-25 градусов тепла. Негативно влияют на огурцы и резкие температурные колебания, когда утром очень жарко, а ночью температура опускается ниже +10 градусов.
В такой ситуации огурцы можно обработать монокалием фосфатом, разведя его в пропорции 1 грамм на 1 литр воды. Также Татьяна рекомендует корневую подкормку сульфатом калия, 1 столовая ложка которого разводится в ведре воды.
Хозяйка отметила, что перед утренней обработкой важно вечером хорошо подлить растение.
