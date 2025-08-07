Большая проблема в августе: почему огурцы растут крючком и чем их подкормить

Опытная хозяйка рассказала, чем подкормить огурцы, чтобы они не росли крючком.

Почему огурцы скручиваются в начале августа

Чем лучше подкармливать огурцы

Во время очередного сбора урожая в начале августа многие удивляются, почему огурцы стали крючками скрученные, хотя буквально еще несколько дней назад все собранные были ровные и красивые.

Главред узнал, какие есть самые распространенные проблемы того, почему огурцы растут круглыми и согнутыми. Об этом на YouTube-канале "Всего понемногу в селе" рассказала хозяйка Татьяна.

По ее словам, уже к середине лета в почве истощаются запасы калия. Это и является основной причиной скрученных огурцов. Также на форму овощей может влиять нарушение температурного режима, из-за чего калий усваивается растениями хуже.

Может повлиять на скручивание огурца крючком и нерегулярный полив водой неправильной температуры - она должна быть 22-25 градусов тепла. Негативно влияют на огурцы и резкие температурные колебания, когда утром очень жарко, а ночью температура опускается ниже +10 градусов.

В такой ситуации огурцы можно обработать монокалием фосфатом, разведя его в пропорции 1 грамм на 1 литр воды. Также Татьяна рекомендует корневую подкормку сульфатом калия, 1 столовая ложка которого разводится в ведре воды.

Хозяйка отметила, что перед утренней обработкой важно вечером хорошо подлить растение.

Об источнике: Всего понемногу в селе Всього потрошку у селі - украинский YouTube-канал жителей небольшого села на Ровенщине Татьяны и Владимира, которые показывают зрителям, как занимаются растениями на огороде, выращивают культурные деревья и виноград.

