Чеснок будет размером с кулак: простой шаг в августе, который изменит урожай

Подготовьте почву в августе, чтобы озимый чеснок дал большой и здоровый урожай весной.

Придерживайтесь комплексного подхода и создайте благоприятную среду для большого и здорового чеснока / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Когда лучше всего готовить почву для озимого чеснока

Какие удобрения и добавки сделают чеснок большим и здоровым

Как избежать загнивания и вредителей на грядке

Август - идеальное время для подготовки грядки под озимый чеснок, который весной может дать крупные головки размером с кулак.

Главред решил рассказать, как правильно подготовить почву, чтобы озимый чеснок дал крупные головки

На канале "Сад біля Хати" эксперт подробно рассказывает, как подготовить почву для посадки, чтобы получить здоровый и богатый урожай.

Как отмечает специалист, большинство огородников ошибочно готовят почву непосредственно перед посадкой в октябре.

"Настоящий секрет успеха - начинать подготовку именно в августе", - подчеркивает эксперт.

Основные рекомендации:

Выбор места: солнечный, открытый участок без застоя воды или приподнятые грядки высотой 20-30 см.

солнечный, открытый участок без застоя воды или приподнятые грядки высотой 20-30 см. Подготовка почвы: глубокая перекопка, рыхление и тщательное удаление многолетних сорняков с корнями. Для улучшения структуры добавляют торф, песок или компост.

глубокая перекопка, рыхление и тщательное удаление многолетних сорняков с корнями. Для улучшения структуры добавляют торф, песок или компост. Удобрения : в августе вносят перепревший компост или перегной, фосфор и калий (древесная зола, суперфосфат, сульфат калия). Важно, чтобы питательные вещества растворились до посадки чеснока.

в августе вносят перепревший компост или перегной, фосфор и калий (древесная зола, суперфосфат, сульфат калия). Важно, чтобы питательные вещества растворились до посадки чеснока. Главная изюминка: горчичный жмых - природный продукт после отжима горчицы с мощными фитонцидными свойствами. Он питает чеснок длительным действием, оздоравливает почву и отпугивает вредителей, таких как проволочник и нематода. Жмых заворачивают в почву и проливают водой для активации.

Такой комплексный подход создает "пятизвездочный" дом для чеснока, что гарантирует большой, здоровый и хорошо сохраняющийся урожай.

Подробнее о подготовке почвы для посадки чеснока смотрите в видео на канале "Сад біля Хати".

