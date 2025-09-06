Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

Анна Ярославская
6 сентября 2025, 03:30
2
Названы десять культур, которые лучше всего сажать осенью.
Морковь, редиска, шпинат
Названы 10 культур, которые пора посадить уже этой осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие травы и овощи стоит посадить осенью
  • Что нужно сделать, чтобы семена быстрее проросли

Когда летняя жара спадает, а дни становятся короче, создаются идеальные условия для посадки многих холодостойких культур. В этот период активность вредителей обычно снижается, прохладные ночи улучшают вкус, а многие травы и овощи прекрасно себя чувствуют в этих условиях.

Если вам интересно, как приготовить компост из веток, читайте материал: Бесплатное золото для огорода: что можно сделать с обрезанными ветками дерева.

видео дня

Что сажают осенью в саду и на огороде

Профессор Корнеллского агротехнического университета Стивен Райнерс рассказал изданию Martha Stewart, что посадить осенью огороде.

1. Зелень

Салат-латук, шпинат, горчица, бок-чой, руккола, мангольд и листовая свекла прекрасно растут осенью.

2. Редис

Одна из самых быстро растущих осенних культур. Некоторые виды редиса созревают всего за 18 дней.

Редис предпочитает не слишком удобренную почву и лучше себя чувствует в более скудных условиях". Всходы следует прореживать как можно раньше для хорошего развития корневой системы.

3. Зеленый лук

Зеленый лук морозостоек и универсален, его можно собирать на разных стадиях развития.

4. Свекла

В более прохладных условиях свекла становится слаще, что позволяет получать как вкусные корнеплоды, так и съедобную нежную зелень, которая хорошо хранится до осени.

5. Морковь

Морковь также становится слаще от заморозков. Выбирайте быстроспелые сорта, чтобы получить урожай до зимы.

6. Лук-порей

Лук-порей любит прохладную погоду, а осенью приобретает мягкий сладкий вкус и хорошо переносит зиму.

7. Кинза

Поскольку кинза дает стрелку в теплое время года, ее лучше всего сажать осенью.

8. Укроп

Это растение хорошо растёт в прохладную погоду, образуя как листья, так и семена. Высаживайте на солнечном, защищённом месте, чтобы он не падал. Также используйте опоры.

9. Брокколи

Брокколи предпочитает умеренные температуры. Выбирайте быстроспелые или холодостойкие сорта.

Брокколи любит удобренную и хорошо дренированную почву.

10. Цветная капуста

Хотя цветная капуста более капризна, она вознаграждает терпеливых цветоводов. Ранние сорта лучше всего подходят для посадки осенью.

Для посадки Райнерс делает неглубокую бороздку, поливает её, высаживает семена и засыпает землёй. Он рекомендует избегать полива после посадки, поскольку это может привести к образованию корки, которая будет препятствовать прорастанию.

Также стоит использовать прозрачную плёнку для покрытия рядов после посева, чтобы ускорить прорастание.

"Это повышает температуру почвы примерно до 19–23 °C, помогая семенам быстрее прорастать. Как только появятся ростки, плёнку следует снять", — советует эксперт.

Таким образом, осенний сад может быть таким же урожайным, как весной или летом, пополняя ваш стол свежей зеленью, сладкими корнеплодами и сытными овощами даже в прохладные месяцы.

Ранее Главред писал, какие цветы растут сами по себе, не боятся засухи, не привередливы, и каждый год возвращаются без дополнительной посадки. Всё, что нужно сделать, — лишь однажды дать им шанс на вашем участке.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укроп капуста огород морковка свекла шпинат редис сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:42Мир
США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:14Мир
Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

23:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Последние новости

04:00

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

03:30

Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с баскетболистами за 23 секунды

02:45

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
01:38

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:10

Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми

05 сентября, пятница
23:46

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Реклама
23:24

Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

23:14

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:02

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

22:53

Отеки на лице и под глазами: как их убрать

22:52

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

21:58

"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

21:55

Трамп может снять ограничения на экспорт дронов, необходимые для Украины - Reuters

21:50

Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

21:46

Разрушительная сила: землетрясение магнитудой 9.2 и его последствия

21:37

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:35

Днепр: река, хранящая тысячелетние секреты Украины

Реклама
20:55

Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг: как сейчас выглядит актер

20:54

Перелом или растяжение: почему заживление связок дольше костей

20:45

Что делают с пленными украинцами: бывший узник Путина раскрыл всю правду

20:22

Доминирование руки: почему одна рука сильнее

20:09

Вкусная закуска, которая разлетится со стола: невероятно простой рецепт сырных палочекВидео

20:03

Переосмысление украинской истории: почему украинская история это путь героев, а не жертв

19:38

В Букингемском дворце траур: умерла герцогиня Кентская

19:35

Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?мнение

19:10

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХмнение

18:58

"Безосновательно блокируют": украинцы лишился всего в Приватбанке

18:38

Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

18:17

Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Реклама
16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Неофициальная жена Путина Кабаева поехала в Китай, чтобы взять свое

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять