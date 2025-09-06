Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

Названы десять культур, которые лучше всего сажать осенью.

Когда летняя жара спадает, а дни становятся короче, создаются идеальные условия для посадки многих холодостойких культур. В этот период активность вредителей обычно снижается, прохладные ночи улучшают вкус, а многие травы и овощи прекрасно себя чувствуют в этих условиях.

Что сажают осенью в саду и на огороде

Профессор Корнеллского агротехнического университета Стивен Райнерс рассказал изданию Martha Stewart, что посадить осенью огороде.

1. Зелень

Салат-латук, шпинат, горчица, бок-чой, руккола, мангольд и листовая свекла прекрасно растут осенью.

2. Редис

Одна из самых быстро растущих осенних культур. Некоторые виды редиса созревают всего за 18 дней.

Редис предпочитает не слишком удобренную почву и лучше себя чувствует в более скудных условиях". Всходы следует прореживать как можно раньше для хорошего развития корневой системы.

3. Зеленый лук

Зеленый лук морозостоек и универсален, его можно собирать на разных стадиях развития.

4. Свекла

В более прохладных условиях свекла становится слаще, что позволяет получать как вкусные корнеплоды, так и съедобную нежную зелень, которая хорошо хранится до осени.

5. Морковь

Морковь также становится слаще от заморозков. Выбирайте быстроспелые сорта, чтобы получить урожай до зимы.

6. Лук-порей

Лук-порей любит прохладную погоду, а осенью приобретает мягкий сладкий вкус и хорошо переносит зиму.

7. Кинза

Поскольку кинза дает стрелку в теплое время года, ее лучше всего сажать осенью.

8. Укроп

Это растение хорошо растёт в прохладную погоду, образуя как листья, так и семена. Высаживайте на солнечном, защищённом месте, чтобы он не падал. Также используйте опоры.

9. Брокколи

Брокколи предпочитает умеренные температуры. Выбирайте быстроспелые или холодостойкие сорта.

Брокколи любит удобренную и хорошо дренированную почву.

10. Цветная капуста

Хотя цветная капуста более капризна, она вознаграждает терпеливых цветоводов. Ранние сорта лучше всего подходят для посадки осенью.

Для посадки Райнерс делает неглубокую бороздку, поливает её, высаживает семена и засыпает землёй. Он рекомендует избегать полива после посадки, поскольку это может привести к образованию корки, которая будет препятствовать прорастанию.

Также стоит использовать прозрачную плёнку для покрытия рядов после посева, чтобы ускорить прорастание.

"Это повышает температуру почвы примерно до 19–23 °C, помогая семенам быстрее прорастать. Как только появятся ростки, плёнку следует снять", — советует эксперт.

Таким образом, осенний сад может быть таким же урожайным, как весной или летом, пополняя ваш стол свежей зеленью, сладкими корнеплодами и сытными овощами даже в прохладные месяцы.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

