Живой сад без забот: какие цветы сами сеются, сами растут и цветут

Дайте шанс этим цветам один раз и вы забудете, что такое ежегодные посадки в саду.

Мечта любого дачника – цветущий сад, который не требует постоянного ухода. Такие растения действительно существуют. Они растут сами по себе, не боятся засухи, не привередливы, и каждый год возвращаются без дополнительной посадки. Всё, что нужно сделать, — лишь однажды дать им шанс на вашем участке. На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали, какие цветы растут самосевом.

Почему самосеющиеся цветы так удобны

Во-первых, уход за ними не требует постоянной работы. Вам не нужные никакие теплицы, рассада и пикировка. Цветы-самосевки можно посадить один раз, а наслаждаться их цветением много лет.

Такие цветы легко переносят засуху, перепады температуры и бедные почвы.

Кроме того, самосеющиеся цветы привлекают пчёл, бабочек и создают ощущение природной гармонии.

Какие цветы растут сами по себе

Мак самосейка. Яркие живописные цветы, которые появляются весной без забот. Заполняют свободные места и почти не требуют ухода.

Календула. Настоящее солнце на клумбе. Обильно цветёт, легко размножается, отпугивает вредителей и обладает лечебными свойствами.

Нигелла (Чернушка дамасская). Нежный и необычный цветок. После цветения образует декоративные коробочки и прекрасно смотрится в естественных композициях.

Ромашка аптечная. Символ лета и простоты. Растёт практически в любых условиях, полезна и радует глаз.

Мальва. Высокий, мощный и эффектный цыеток. Идеален для заднего плана клумбы, отлично размножается самосевом.

Шалфей. Выглядит как пышные цветущие свечки, устойчивые к жаре и засухе. Цветёт всё лето и не требует особого ухода.

Космея. Лёгкая, воздушная, с нежными лепестками. Символ непринуждённого садового стиля.

Бархатцы. Красивые и полезные цветы. Защищают грядки от вредителей, долго цветут и быстро разрастаются.

Василёк. Синие, розовые и белые оттенки этого цветка прекрасно сочетаются с любыми посадками, особенно со злаками.

Флокс друммонда. Компактный, яркий и пышноцветущий. Быстро разрастается и каждый год возвращается на своё место.

