Живой сад без забот: какие цветы сами сеются, сами растут и цветут

Мечта любого дачника – цветущий сад, который не требует постоянного ухода. Такие растения действительно существуют. Они растут сами по себе, не боятся засухи, не привередливы, и каждый год возвращаются без дополнительной посадки. Всё, что нужно сделать, — лишь однажды дать им шанс на вашем участке. На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали, какие цветы растут самосевом.
Почему самосеющиеся цветы так удобны
Во-первых, уход за ними не требует постоянной работы. Вам не нужные никакие теплицы, рассада и пикировка. Цветы-самосевки можно посадить один раз, а наслаждаться их цветением много лет.
Такие цветы легко переносят засуху, перепады температуры и бедные почвы.
Кроме того, самосеющиеся цветы привлекают пчёл, бабочек и создают ощущение природной гармонии.
Какие цветы растут сами по себе
Мак самосейка. Яркие живописные цветы, которые появляются весной без забот. Заполняют свободные места и почти не требуют ухода.
Календула. Настоящее солнце на клумбе. Обильно цветёт, легко размножается, отпугивает вредителей и обладает лечебными свойствами.
Нигелла (Чернушка дамасская). Нежный и необычный цветок. После цветения образует декоративные коробочки и прекрасно смотрится в естественных композициях.
Ромашка аптечная. Символ лета и простоты. Растёт практически в любых условиях, полезна и радует глаз.
Мальва. Высокий, мощный и эффектный цыеток. Идеален для заднего плана клумбы, отлично размножается самосевом.
Шалфей. Выглядит как пышные цветущие свечки, устойчивые к жаре и засухе. Цветёт всё лето и не требует особого ухода.
Космея. Лёгкая, воздушная, с нежными лепестками. Символ непринуждённого садового стиля.
Бархатцы. Красивые и полезные цветы. Защищают грядки от вредителей, долго цветут и быстро разрастаются.
Василёк. Синие, розовые и белые оттенки этого цветка прекрасно сочетаются с любыми посадками, особенно со злаками.
Флокс друммонда. Компактный, яркий и пышноцветущий. Быстро разрастается и каждый год возвращается на своё место.
