Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

Ангелина Подвысоцкая
7 сентября 2025, 19:37
Погода в Сумах будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 8 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 8 сентября
  • Где температура воздуха повысится до +31 градусов
  • В каких областях будут дожди и туман

Погода в Украине 8 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в понедельник-вторник будут дожди. Теплая погода еще продлится, но ночи будут прохладными. 8 сентября осадки будут практически повсеместно в Украине, кроме южных и западных областей.

В Крыму и на Приазовье будет порывистый восточный ветер. Температура воздуха повысится до 23-28 градусов тепла. Грядущая неделя будет теплой. Ощутимое похолодание ожидается 17-18 сентября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 8 сентября / фото: ventusky

Погода 8 сентября

В Украине 8 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине, кроме западных, Винницкой и Одесской областей. В Карпатах ожидается туман. Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; на юге и юго-востоке страны ночью 14-19°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +31

По данным meteoprog, 8 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +17...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 сентября / фото: meteoprog

Погода 8 сентября в Киеве

В Киеве 8 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФФото

