Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания

Синоптик поделилась прогнозом погоды на 8 сентября.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-nachnet-padat-sinoptik-nazvala-datu-oshchutimogo-poholodaniya-10695956.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на понедельник / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в понедельник

Когда в Украине станет прохладнее

Погода в Украине в понедельник, 8 сентября, изменится. В большинстве областей могут пройти дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Периодические дожди вероятны в понедельник не только в Киеве, но и днем и вечером практически повсеместно в Украине, кроме южной части и западных областей", - подчеркнула она. видео дня

Карта дождей в Украине / фото: t.me/PohodaNatalka

По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью будет комфортной. В то же время, в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23...+28 градусов, на юге местами до +30 градусов.

Погода 8 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В понедельник в столице вероятны местами дожди и +25 градусов. Во вторник также есть вероятность локальных дождей.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко добавила, что грядущая неделя будет умеренно теплой, ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в сентябре

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух говорила, что в этом году сентябрь будет теплым.

По ее словам, средняя температура может быть на 1 градус выше нормы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что 7 сентября в Украине будет тепло и солнечно. Температура воздуха повысится до +29 градусов. В западных областях ожидаются дожди с грозами и снижение температуры воздуха на 2-4 градуса.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на крайнем западе малоподвижный атмосферный фронт станет причиной кратковременных грозовых ливней в дневное и вечернее время.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред