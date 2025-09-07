Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания

Мария Николишин
7 сентября 2025, 11:43
814
Синоптик поделилась прогнозом погоды на 8 сентября.
Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания
Прогноз погоды на понедельник / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в понедельник
  • Когда в Украине станет прохладнее

Погода в Украине в понедельник, 8 сентября, изменится. В большинстве областей могут пройти дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Периодические дожди вероятны в понедельник не только в Киеве, но и днем и вечером практически повсеместно в Украине, кроме южной части и западных областей", - подчеркнула она.

видео дня
Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания
Карта дождей в Украине / фото: t.me/PohodaNatalka

По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью будет комфортной. В то же время, в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23...+28 градусов, на юге местами до +30 градусов.

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания
Погода 8 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В понедельник в столице вероятны местами дожди и +25 градусов. Во вторник также есть вероятность локальных дождей.

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко добавила, что грядущая неделя будет умеренно теплой, ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября.

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в сентябре

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух говорила, что в этом году сентябрь будет теплым.

По ее словам, средняя температура может быть на 1 градус выше нормы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что 7 сентября в Украине будет тепло и солнечно. Температура воздуха повысится до +29 градусов. В западных областях ожидаются дожди с грозами и снижение температуры воздуха на 2-4 градуса.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на крайнем западе малоподвижный атмосферный фронт станет причиной кратковременных грозовых ливней в дневное и вечернее время.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

13:21Синоптик
Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

12:16Война
Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

11:53Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Последние новости

13:21

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

13:17

Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцевВидео

13:09

"Страшная ночь": беременная жена футболиста Судакова показала "прилет" в их дом

13:07

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

13:01

"Пересечет границу страны НАТО": Пенс предупредил об угрозе нового вторжения РФ

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
12:34

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

12:26

Плесень и влага даже не появятся: какое растение нужно поставить возле окнаВидео

12:16

Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

11:53

Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

Реклама
11:43

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания

11:40

Какое кино смотрит Владимир Зеленский: топ-4 любимых фильмов президента УкраиныВидео

11:31

Что доводило россиян до бешенства: журналист сделал важное признание после плена

11:05

НПЗ и стратегические объекты под ударом: дроны мощно атаковали Россию

10:56

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

10:41

РФ ударила по важному мосту: в Укрзализныце предупредили о задержке поездов

10:29

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

10:15

"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФФото

10:00

Впервые за время войны: Россия ударила по Кабмину в Киеве, какая сейчас ситуацияФото

09:32

Ребенку было два месяца: в Киеве из-под завалов достали тело младенца и его мамыФото

09:18

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

Реклама
09:18

Новый антирекорд: РФ ударила по Украине 810 дронами и 13 ракетами, детали

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 сентября (обновляется)

09:13

Ставка на дальнобойные ракеты: Европа должна дать Украине право бить по Россиимнение

08:35

Кабмин в огне, пожарные примчались к зданию: премьер рассказала о последствияхФото

08:30

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:08

Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшиеФото

06:31

В Киеве ад после атаки РФ: погибли дети, горит Кабмин дома и все в дыму - подробностиФото

06:09

Ты никому не интересен, пока не снимешь видео, как кого-то "двухсотишь"мнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 33

04:31

Собаки с "кошачьим" характером: список пород для любителей мурлык

03:00

Тест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с уютной гостиной за 10 секунд

02:35

Настоящий гигант: учёные показали облик крупнейшего млекопитающего на планете

01:34

Маленькая Украина на другом конце планеты: где украинский язык стал официальнымВидео

06 сентября, суббота
23:50

Украина производит 60% оружия для ВСУ - Зеленский назвал новую амбициозную цель

23:29

"Настоящее чудо": Камалия показала взрослых дочерей-красавиц

22:59

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

22:49

Фицо сделал неожиданное заявление по встрече Зеленского и Путина

22:24

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

22:15

В Польше упал загадочный летающий объект: СМИ назвали самую вероятную версию

21:59

Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

Реклама
21:51

Тысячу раз да: блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста

21:21

Что делать с мелкой картошкой: пять полезных способов

20:48

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

20:38

Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

20:35

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямыВидео

20:09

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случаяВидео

19:51

В Украине могут появиться войска Китая: почему это плохая история

19:33

Туман и дожди с грозами: синоптики назвали регионы, где будет сильная непогода

19:10

Как Китай хочет надурить Путина и забрать ОДКБ и ЕАЭСмнение

19:03

Над Крымом скоро могут появиться украинские самолеты - Братчук заинтриговал планами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять