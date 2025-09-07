Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания

Вы узнаете:
- Какой будет погода в понедельник
- Когда в Украине станет прохладнее
Погода в Украине в понедельник, 8 сентября, изменится. В большинстве областей могут пройти дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Периодические дожди вероятны в понедельник не только в Киеве, но и днем и вечером практически повсеместно в Украине, кроме южной части и западных областей", - подчеркнула она.видео дня
По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью будет комфортной. В то же время, в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23...+28 градусов, на юге местами до +30 градусов.
Погода в Киеве
В понедельник в столице вероятны местами дожди и +25 градусов. Во вторник также есть вероятность локальных дождей.
Диденко добавила, что грядущая неделя будет умеренно теплой, ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября.
Погода в сентябре
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух говорила, что в этом году сентябрь будет теплым.
По ее словам, средняя температура может быть на 1 градус выше нормы.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что 7 сентября в Украине будет тепло и солнечно. Температура воздуха повысится до +29 градусов. В западных областях ожидаются дожди с грозами и снижение температуры воздуха на 2-4 градуса.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на крайнем западе малоподвижный атмосферный фронт станет причиной кратковременных грозовых ливней в дневное и вечернее время.
Читайте также:
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания
- Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
- Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред