Землю накрыла магнитная буря: когда ждать самые опасные вспышки на Солнце, даты

Магнитные бури вызваны солнечными вспышками и выбросами солнечного ветра, достигающими Земли.

Главное:

В понедельник, 8 сентября, на Земле ожидается умеренная магнитная буря (K-индекс 3.7, уровень)

Прогнозируются умеренные возмущения 8-9 сентября, со снижением активности 10-11 и стабилизацией 12-13

В понедельник, 8 сентября, на Солнце произошла вспышка. По данным ресурсов Метеоагент и Британской геологической службы, прогнозируется магнитная буря желтого уровня с К-индексом 3,7, что соответствует средним колебаниям.

Характер бури и изменения прогнозов

Сейчас зафиксировано геомагнитное волнение класса G1 (слабая буря). Стоит учитывать, что прогнозы корректируются каждые три часа, поэтому данные могут меняться. Влияние ощущается не только в момент активности, но и немного раньше и после завершения бури.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Даже умеренные волнения могут ухудшить самочувствие чувствительных людей. Возможные симптомы: головная боль, головокружение, колебания давления, тошнота, сонливость, общая слабость и раздражительность.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь

8-9 сентября - ожидаются колебания уровня Kp-4, возможно временное ухудшение здоровья.

- ожидаются колебания уровня Kp-4, возможно временное ухудшение здоровья. 10-11 сентября - активность слабее, Kp-4 или ниже.

- активность слабее, Kp-4 или ниже. 12-13 сентября - магнитосфера стабилизируется, бури маловероятны.

Причины возникновения магнитных бурь

Магнитные бури формируются после солнечных вспышек, когда в космос выбрасываются заряженные частицы и ультрафиолетовое излучение. Потоки солнечного ветра могут достичь Земли за несколько часов или дней, вызывая геомагнитные возмущения, длящиеся от нескольких дней до двух недель.

Кто наиболее уязвим от магнитных бурь

Чаще всего бури влияют на:

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

гипертоников,

тех, кто страдает бессонницей,

метеочувствительных лиц.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь

Специалисты советуют:

пить больше воды,

отказаться от кофе, алкоголя и жирной пищи,

избегать стресса,

гулять на свежем воздухе,

спать не менее 7-9 часов,

контролировать давление,

при необходимости пользоваться лекарствами, назначенными врачом.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

