Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный шторм

Погода в Киеве и области сильно ухудшилась. По региону пронесся настоящий шторм. Из-за сильных дождей столицу буквально начало затапливать. Видео уже разлетелись в Сети.
На кадрах видно сильные потоки воды на дорогах. Заливать начало не только дороги, но и подземные переходы и даже супермаркеты.
В патрульной полиции отметили, что в результате непогоды на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака было затруднено движение транспорта.
"На месте работают все соответствующие службы. Поэтому учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - говорилось в сообщении.
Впоследствии движение транспорта восстановили.
Также стало известно, что на Киевщине во время непогоды молния попала по зданиям в селе Хотяновка. Там поднялся мощный пожар. На место уже приехали спасатели. Пока неизвестно, какие объемы повреждений и есть ли пострадавшие.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.
Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.
Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
