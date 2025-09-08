Укр
Читать на украинском
Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный шторм

Ангелина Подвысоцкая
8 сентября 2025, 19:41обновлено 8 сентября, 21:19
Из-за непогоды на дорогах серьезно затруднено движение транспорта.
непогода в Киеве
Киев накрыл сильный шторм / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Киев накрыла жесткая непогода
  • Столицу заливало сильным дождем
  • В результате непогоды дороги, подземные переходы залило водой

Погода в Киеве и области сильно ухудшилась. По региону пронесся настоящий шторм. Из-за сильных дождей столицу буквально начало затапливать. Видео уже разлетелись в Сети.

На кадрах видно сильные потоки воды на дорогах. Заливать начало не только дороги, но и подземные переходы и даже супермаркеты.

Смотрите видео о непогоде в Киеве:

непогода в Киеве
Киев накрыл сильный шторм / фото: скриншот

В патрульной полиции отметили, что в результате непогоды на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака было затруднено движение транспорта.

"На месте работают все соответствующие службы. Поэтому учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - говорилось в сообщении.

Впоследствии движение транспорта восстановили.

Также стало известно, что на Киевщине во время непогоды молния попала по зданиям в селе Хотяновка. Там поднялся мощный пожар. На место уже приехали спасатели. Пока неизвестно, какие объемы повреждений и есть ли пострадавшие.

Смотрите видео о непогоде в Киеве:

непогода в Киеве
Киев накрыл сильный шторм / фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Читайте также:

