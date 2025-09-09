Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

В Украине ожидается нетипичное распределение тепла 10 сентября.

https://glavred.info/synoptic/vorvetsya-zhara-do-28-0c-no-ne-vezde-v-kakih-regionah-budet-neobychnaya-temperatura-10696541.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 10 сентября / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какой будет погода 10 сентября

Где температура воздуха будет самой низкой

Какой погода будет в Киеве

В среду, 10 сентября, в Украине ожидается нетипичное распределение тепла. Самыми холодными регионами станут юг страны и Закарпатье. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу, на юге Украины и на Закарпатье температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+24°С. Это довольно необычно для территорий, которые обычно считаются самыми теплыми.

видео дня

На остальной территории Украины воздух прогреется до +23...+28 °C. Дожди ожидаются лишь на юге страны, причиной которых станет небольшой циклон над Черным морем. К тому же там прогнозируют сильный восточный ветер.

"Большая часть территории Украины окажется завтра в сухой воздушной массе, будет без осадков", - отметила Диденко.

Температура в Украине / Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве

В Киеве 10 сентября ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха составит +26...+27 градусов.

"Однако не забываем, что в холода и в ночные часы уже не июль - прохладно", - напомнила синоптик.

Прогноз осадков / Фото: Наталья Диденко

Какой погода в Украине будет в течение недели

Погода в Украине будет преимущественно теплой благодаря повышению атмосферного давления, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. В начале недели атмосферные фронты с востока и циклоническая активность над Черным морем принесут кратковременные грозовые дожди в большинстве регионов.

После 10 сентября и на выходных развитие мощного антициклона в северо-восточной части Европы повысит атмосферное давление. Осадки в Украине прекратятся, а температура будет на 3-5 °C выше климатической нормы.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 9 сентября в Украине местами пройдут кратковременные дожди с грозами, особенно в западных областях. На Закарпатье и Прикарпатье возможен туман.

Также 8 сентября в Киеве и области пронесся сильный шторм с мощными дождями, которые затопили дороги, подземные переходы и даже супермаркеты. В Киевской области молния вызвала пожар в селе Хотяновка.

Кроме этого, ранее Диденко рассказывала, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха в Украине ожидается с 7-го сентября.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред