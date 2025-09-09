Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

Вы узнаете:
- Какой будет погода 10 сентября
- Где температура воздуха будет самой низкой
- Какой погода будет в Киеве
В среду, 10 сентября, в Украине ожидается нетипичное распределение тепла. Самыми холодными регионами станут юг страны и Закарпатье. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу, на юге Украины и на Закарпатье температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+24°С. Это довольно необычно для территорий, которые обычно считаются самыми теплыми.
На остальной территории Украины воздух прогреется до +23...+28 °C. Дожди ожидаются лишь на юге страны, причиной которых станет небольшой циклон над Черным морем. К тому же там прогнозируют сильный восточный ветер.
"Большая часть территории Украины окажется завтра в сухой воздушной массе, будет без осадков", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 10 сентября ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха составит +26...+27 градусов.
"Однако не забываем, что в холода и в ночные часы уже не июль - прохладно", - напомнила синоптик.
Какой погода в Украине будет в течение недели
Погода в Украине будет преимущественно теплой благодаря повышению атмосферного давления, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. В начале недели атмосферные фронты с востока и циклоническая активность над Черным морем принесут кратковременные грозовые дожди в большинстве регионов.
После 10 сентября и на выходных развитие мощного антициклона в северо-восточной части Европы повысит атмосферное давление. Осадки в Украине прекратятся, а температура будет на 3-5 °C выше климатической нормы.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 9 сентября в Украине местами пройдут кратковременные дожди с грозами, особенно в западных областях. На Закарпатье и Прикарпатье возможен туман.
Также 8 сентября в Киеве и области пронесся сильный шторм с мощными дождями, которые затопили дороги, подземные переходы и даже супермаркеты. В Киевской области молния вызвала пожар в селе Хотяновка.
Кроме этого, ранее Диденко рассказывала, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха в Украине ожидается с 7-го сентября.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
