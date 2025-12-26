Будет ли доллар по 50 гривен: появился неожиданный прогноз на 2026 год

Эксперт сказал, сколько будет стоить американская валюта в следующем году.

https://glavred.info/ukraine/budet-li-dollar-po-50-griven-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-na-2026-god-10727399.html Ссылка скопирована

Что ждет доллар в 2026 году - прогноз / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар в 2026 году

Взлетит ли американская валюта до 50 гривен

Курс валют в Украине зависит от многих факторов, в том числе и от событий на фронте. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, взлетит ли доллар до отметки 50 гривен.

По его словам, не стоит ожидать резкого скачка американской валюты.

видео дня

Он убеждает, что финансовая поддержка Украины будет сохраняться в дальнейшем, поэтому курс доллара будет оставаться стабильным.

"Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар. Учитывая то, что финансовая поддержка Украины есть и будет сохраняться, есть все возможности обеспечить стабильный курс гривны в 2026 году на уровне курса, который есть на конец 2025 года", - рассказал Новак.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара после Нового года - прогноз

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что курс доллара и евро к гривне после выделения Евросоюзом Украине 90 млрд евро (а это около 105 млрд долларов) сможет удержаться на плаву.

Он отметил, что на 2026-2027 годы Украина получила гарантированную финансовую подушку.

"Она позволит не только покрывать любой дефицит государственного бюджета, но и пополнять золотовалютные резервы НБУ. А это дает все возможности для поддержания стабильного курса гривны на плюс-минус сегодняшнем уровне. Поэтому в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны ни в сторону девальвации, ни в сторону ревальвации", - рассказал эксперт.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как писал Главред, на понедельник, 29 декабря, Национальный банк Украины повысил курс основных иностранных валют. Доллар США, евро и польский злотый подорожали по сравнению с предыдущим показателем.

Недавно эксперт Александр Хмелевский отмечает, что благодаря иностранным займам и кредиту ЕС в 90 млрд евро Нацбанк будет иметь ресурсы для валютных интервенций. В январе 2026 года курс доллара на межбанке прогнозируют в пределах 42-43 грн.

Кроме этого, доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозировал, поднимется ли евро выше 50 грн.

Читайте также:

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред