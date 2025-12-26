"Последний рывок": в России сделали заявление об окончании войны с Украиной

В МИД России также прокомментировали мирный план из 20 пунктов.

Ключевые тезисы Рябкова:

Украина, США и Россия "действительно приблизились" к решению для завершения войны

Европа и Украина "не хотят договариваться"

В МИД страны-агрессора России сделали заявление о войне в Украине. В частности, в Москве считают, что Украина, США и Россия "действительно приблизились" к решению для завершения войны. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитируют росСМИ.

"Думаю, что 25 декабря 2025 года останется у всех нас в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению. Но от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", - сказал Рябков. видео дня

При этом российский чиновник не мог отойти от методичек Кремля и цинично обвинил Украину и Евросоюз в том, что они якобы не хотят договариваться и "удвоили усилия", чтобы сорвать переговорный процесс.

В то же время, когда начался разговор о конкретных сроках подписания возможных соглашений или прекращения огня, Рябков уклонился от четкого ответа.

Он отметил, что ставить конкретные даты урегулирования пока "некорректно" и никаких четких сроков он называть не будет.

Рябков также прокомментировал мирный план Украины из 20 пунктов. Он сказал, что этот вариант плана "радикально отличается" от того, что обсуждали Россия и США.

Когда может закончиться война РФ против Украины - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что война, развязанная Россией против Украины, вероятно продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то непредсказуемых событий.

По его оценке, к этому времени Россия вряд ли сможет достичь заметных успехов на поле боя и вероятно столкнется с крепкой украинской обороной. Он отметил, что ситуация до марта выглядит относительно предсказуемой, однако дальнейший ход войны будет определяться состоянием российской экономики и армии, способностью украинских сил и уровнем поддержки со стороны Запада. Именно эти факторы повлияют на то, произойдет ли перелом после этого периода.

Прогноз по окончанию войны - новости по теме

Как писал Главред, глава Николаевской ОВА Виталий Ким прогнозировал, что завершение войны может произойти от двух месяцев до года.

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов высказался о сроках окончания боевых действий и охарактеризовал этап войны, на котором Украина находится сейчас.

Между тем активист и волонтер Сергей Стерненко сказал, что война России против Украины закончится только тогда, когда одно из государств перестанет существовать. Он прогнозирует, что конфликт может длиться еще 2-3 года, и призывает быть к этому готовыми.

О персоне: Сергей Рябков Сергей Алексеевич Рябков (род. 8 июля 1960, Ленинград) - российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России, пишет Википедия.

