Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

Марина Фурман
26 декабря 2025, 17:16
Украинцев предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Графики отключений на 27 декабря

Завтра, 27 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причина отключений света - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали потреблять экономно электроэнергию.

Будет ли свет на Новый год в домах украинцев - прогноз

Нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что по состоянию на утро 26 декабря в Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако уже новогоднюю ночь все украинцы, вероятно, будут праздновать со светом.

По словам нардепа, в ночь с 31 декабря на 1 января свет у бытовых потребителей с большой вероятностью будет, ведь в праздничные дни промышленность в Украине не работает.

Как писал Главред, в пятницу, 26 декабря, в большинстве регионов Украины энергетики будут применять графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Недавно эксперт по энергетике, глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра рассказывал, повлияют ли сильные морозы на отключение света. Он заверил, что кратковременные морозы на 2 суток не вызовут критической ситуации.

Напомним, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

свет Укрэнерго новости Украины отключения света
