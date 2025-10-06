Укр
Война завершится дипломатически через два месяца - глава Николаевской ОВА

Ангелина Подвысоцкая
6 октября 2025, 17:28
Виталий Ким сделал собственный прогноз относительно сроков завершения войны в Украине. Оптимистический срок - два месяца.
Война в Украине может завершиться через два месяца

Что известно:

  • Война в Украине завершится дипломатическим путем
  • Завершение войны может произойти от двух месяцев до года

Война в Украине может завершиться уже через два месяца. Такой прогноз сделал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет Главком.

Он убежден, что завершение войны будет дипломатическим.

"В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то что-то подпишет. Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия завершения войны. Поэтому завершение войны дипломатическим путем вполне возможно. Мой личный прогноз - это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", - сказал он.

Он добавил, что в Николаеве уменьшилось количество обстрелов. Это связано с тем, что в Николаеве уже почти не осталось военных целей. Россияне всегда пытались сначала атаковать критическую инфраструктуру. В то же время в прифронтовых общинах обстрелы происходят ежедневно. Россияне бьют дронами, артиллерией, ведут контрбатарейную борьбу.

"Но если сравнивать с Харьковом или Запорожьем, у нас ситуация, конечно, лучше. В 2022 году в Николаеве россиянами было убито 550 гражданских, а начиная с 2023 года - 50. Когда нет жертв, обстрелы воспринимаются не как трагедия, а как часть реальности. Логика врага проста - террор и поддержание социального напряжения у всего населения. Просто обстреливать Николаев им дешевле, чем доставать, например, до Львова или Закарпатья", - сказал Ким.

Как может завершиться война - мнение эксперта

Дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду заявил, что самым реалистичным сценарием для завершения войны является ее заморозка на нынешней линии разграничения. По его словам, каждая сторона после этого будет хранить "нож за спиной".

"К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - добавил Огрызко.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, представители РФ отказались от трехсторонних переговоров с участием Путина, Зеленского и Трампа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что США поддерживают мирные переговоры, но для их достижения нужна готовность россиян сесть за стол переговоров.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине завершится дипломатией, а не боевыми действиями. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп готов ввести дополнительные санкции против РФ в случае необходимости.

Кроме этого, 26 сентября после переговоров с Путиным Александр Лукашенко заявил, что существует "очень хорошее" мирное предложение для Украины (якобы представленное Трампу на Аляске). Лидер Беларуси призвал Зеленского его рассмотреть, а если этого не будет, то украинцы "потеряют страну".

О персоне: Виталий Ким

Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной военной администрации, пишет Википедия.

Во время полномасштабного вторжения РФ на Украину россияне ударили по зданию Николаевской ОВА. Это произошло 29 марта 2022 года. Тогда в результате удара крылатой ракетой обвалилась центральная часть здания, где находился и кабинет Николая Кима. В момент "прилета" его в здании не было, однако жертв избежать не удалось - погиб 31 человек.

У Виталия Кима есть супруга - Юлия. Также у него есть трое детей - дочери Евгения и Александра, сын Руслан. 6 марта 2022 года глава Николаевской ОВА был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

