'Ситуация уже другая': Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

Вэнс отметил, что война в Украине зашла в тупик для России и подчеркнул необходимость большей ответственности со стороны европейских союзников.

О чем сказал Джей Ди Вэнс:

Ситуация на фронте в войне РФ против Украины изменилась

Россия отказалась от трехсторонних переговоров с участием США для урегулирования войны

Трамп примет решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk

Представители страны-агрессора России отказались от любых трехсторонних переговоров с участием диктатора Путина и президентов Зеленского и Трампа. Об этом в интервью Fox News сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вэнс отметил, что ценит подход президента Трампа к этому конфликту и дипломатическим усилиям в целом, ведь он базируется на реальной ситуации и событиях на местах. Он напомнил, что во время завершающих дней администрации Байдена, а также еще несколько месяцев назад, россияне ежемесячно захватывали значительные территории.

"Они (россияне,- ред.) завоевывали еще несколько сотен квадратных километров, а может, и больше. А сейчас, как отметил президент, Россия фактически зашла в тупик. Они убивают много людей. Они сами теряют много людей, и им нечем похвастаться в плане территориальных достижений. Поэтому президент анализирует ситуацию. Он говорит: смотрите, российская экономика в руинах. Россияне не достигают значительных успехов на поле боя. Очевидно, что пришло время для них прислушаться к его горячему призыву сесть за стол переговоров и серьезно поговорить о мире. Так что я не... Вы спросили, что изменилось", - указывает он.

Вэнс объясняет изменение позиции администрации Трампа тем, что на месте событий все выглядит иначе, ведь россияне теряют много людей и не могут продемонстрировать никаких достижений. Он отметил, что США остаются сторонниками мира, но для его достижения нужны двое.

"И, к сожалению, то, что мы видели в течение последних нескольких недель, россияне отказались садиться за стол переговоров с украинцами. Они отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент (Трамп, - ред.) или другой член администрации мог бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами", - сказал он.

По словам Венса, гибнет много людей, и возникает вопрос - сколько еще жизней россияне готовы потерять и сколько еще людей будут убиты ради незначительной, если вообще какой-то, военной выгоды на этой территории. Он надеется, что ответ - немного.

"Наша позиция заключается в том, что мы будем продолжать работать ради мира и надеемся, что россияне наконец проснутся и увидят реальность на месте", - резюмировал Вэнс.

Вэнс отметил, что ценит подход президента к этому конфликту и дипломатическим усилиям в целом, ведь он базируется на реальной ситуации и событиях на местах. Он напомнил, что во время завершающих дней администрации Байдена, а также еще несколько месяцев назад, россияне ежемесячно захватывали значительные территории.

"Они завоевывали еще несколько сотен квадратных километров, а может, и больше. А сейчас, как отметил президент, Россия фактически зашла в тупик. Они убивают много людей. Они сами теряют много людей, и им нечем похвастаться в плане территориальных достижений. Поэтому президент анализирует ситуацию. Он говорит: смотрите, российская экономика в руинах. Россияне не достигают значительных успехов на поле боя. Очевидно, что пришло время для них прислушаться к его горячему призыву сесть за стол переговоров и серьезно поговорить о мире. Так что я не... Вы спросили, что изменилось", - указывает он.

О поставках Украине ракет Tomahawk

Отвечая на вопрос о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, Вэнс отметил, что эта тема рассматривается, как и ряд других запросов от европейских партнеров. Он подчеркнул, что политика президента Трампа в отношении Украины и России заставила Европу сделать серьезный шаг вперед.

"Мы больше не предоставляем только огромные суммы денег и оружие. Мы просим европейцев покупать это оружие. Это показывает, что европейцы также участвуют в этой игре. Я думаю, что это заставляет их действительно вкладываться как в то, что происходит у них на заднем дворе, так и в мирный процесс, который президент продвигает в течение последних восьми месяцев. Поэтому мы будем продолжать работать над всем этим, но наше простое сообщение сейчас такое: россияне не получают большой выгоды. Эта война является ужасной для их экономики, и они должны спросить себя, сколько еще людей они готовы потерять и сколько еще людей они готовы убить ради очень незначительного военного преимущества", - подчеркнул Вэнс.

По мнению вице-президента США, важно было, чтобы именно европейцы взяли на себя большую ответственность, ведь ранее США вкладывали значительные ресурсы в конфликт, тогда как союзники не несли справедливого бремени. Благодаря нынешнему подходу европейцы начали покупать американское оружие, а не просто получать его.

"Вы задали вопрос о "Томагавках". Это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент. Президент сделает то, что лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов Америки Это является движущей силой его решений в области внешней политики и оборонной политики. И это будет тем же эвристическим подходом, который мы применяем, отвечая на этот вопрос о "Томагавках". Я позволю президенту высказаться по этому поводу, но я знаю, что именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу", - резюмировал он.

Почему формат переговоров Трампа, Путина и Зеленского является маловероятным - мнение эксперта

Как писал Главред, политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный оценил перспективы возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его мнению, такой формат маловероятен, поскольку российский лидер не согласится сесть за стол переговоров с Зеленским, особенно в формате тет-а-тет. Эксперт объясняет это тем, что Путин не считает Зеленского равным себе и воспринял бы такую встречу как унижение, к тому же в определенной степени опасается личного контакта с украинским президентом.

"Тот образ, который создан в российском информационном поле, делает любую личную встречу с Зеленским унизительной для Путина в глазах россиян. Это пропагандистская, но одновременно и дипломатическая причина", - уверен он.

