"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

Юрий Берендий
28 сентября 2025, 17:59обновлено 28 сентября, 19:34
Вэнс отметил, что война в Украине зашла в тупик для России и подчеркнул необходимость большей ответственности со стороны европейских союзников.
Вэнс объяснил смену риторики Трампа и обратился к Кремлю / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Джей Ди Вэнс:

  • Ситуация на фронте в войне РФ против Украины изменилась
  • Россия отказалась от трехсторонних переговоров с участием США для урегулирования войны
  • Трамп примет решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk

Представители страны-агрессора России отказались от любых трехсторонних переговоров с участием диктатора Путина и президентов Зеленского и Трампа. Об этом в интервью Fox News сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вэнс отметил, что ценит подход президента Трампа к этому конфликту и дипломатическим усилиям в целом, ведь он базируется на реальной ситуации и событиях на местах. Он напомнил, что во время завершающих дней администрации Байдена, а также еще несколько месяцев назад, россияне ежемесячно захватывали значительные территории.

"Они (россияне,- ред.) завоевывали еще несколько сотен квадратных километров, а может, и больше. А сейчас, как отметил президент, Россия фактически зашла в тупик. Они убивают много людей. Они сами теряют много людей, и им нечем похвастаться в плане территориальных достижений. Поэтому президент анализирует ситуацию. Он говорит: смотрите, российская экономика в руинах. Россияне не достигают значительных успехов на поле боя. Очевидно, что пришло время для них прислушаться к его горячему призыву сесть за стол переговоров и серьезно поговорить о мире. Так что я не... Вы спросили, что изменилось", - указывает он.

Вэнс объясняет изменение позиции администрации Трампа тем, что на месте событий все выглядит иначе, ведь россияне теряют много людей и не могут продемонстрировать никаких достижений. Он отметил, что США остаются сторонниками мира, но для его достижения нужны двое.

"И, к сожалению, то, что мы видели в течение последних нескольких недель, россияне отказались садиться за стол переговоров с украинцами. Они отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент (Трамп, - ред.) или другой член администрации мог бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами", - сказал он.

По словам Венса, гибнет много людей, и возникает вопрос - сколько еще жизней россияне готовы потерять и сколько еще людей будут убиты ради незначительной, если вообще какой-то, военной выгоды на этой территории. Он надеется, что ответ - немного.

"Наша позиция заключается в том, что мы будем продолжать работать ради мира и надеемся, что россияне наконец проснутся и увидят реальность на месте", - резюмировал Вэнс.

О поставках Украине ракет Tomahawk

Отвечая на вопрос о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, Вэнс отметил, что эта тема рассматривается, как и ряд других запросов от европейских партнеров. Он подчеркнул, что политика президента Трампа в отношении Украины и России заставила Европу сделать серьезный шаг вперед.

"Мы больше не предоставляем только огромные суммы денег и оружие. Мы просим европейцев покупать это оружие. Это показывает, что европейцы также участвуют в этой игре. Я думаю, что это заставляет их действительно вкладываться как в то, что происходит у них на заднем дворе, так и в мирный процесс, который президент продвигает в течение последних восьми месяцев. Поэтому мы будем продолжать работать над всем этим, но наше простое сообщение сейчас такое: россияне не получают большой выгоды. Эта война является ужасной для их экономики, и они должны спросить себя, сколько еще людей они готовы потерять и сколько еще людей они готовы убить ради очень незначительного военного преимущества", - подчеркнул Вэнс.

По мнению вице-президента США, важно было, чтобы именно европейцы взяли на себя большую ответственность, ведь ранее США вкладывали значительные ресурсы в конфликт, тогда как союзники не несли справедливого бремени. Благодаря нынешнему подходу европейцы начали покупать американское оружие, а не просто получать его.

"Вы задали вопрос о "Томагавках". Это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент. Президент сделает то, что лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов Америки Это является движущей силой его решений в области внешней политики и оборонной политики. И это будет тем же эвристическим подходом, который мы применяем, отвечая на этот вопрос о "Томагавках". Я позволю президенту высказаться по этому поводу, но я знаю, что именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу", - резюмировал он.

Почему формат переговоров Трампа, Путина и Зеленского является маловероятным - мнение эксперта

Как писал Главред, политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный оценил перспективы возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его мнению, такой формат маловероятен, поскольку российский лидер не согласится сесть за стол переговоров с Зеленским, особенно в формате тет-а-тет. Эксперт объясняет это тем, что Путин не считает Зеленского равным себе и воспринял бы такую встречу как унижение, к тому же в определенной степени опасается личного контакта с украинским президентом.

"Тот образ, который создан в российском информационном поле, делает любую личную встречу с Зеленским унизительной для Путина в глазах россиян. Это пропагандистская, но одновременно и дипломатическая причина", - уверен он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что страна не нуждается в советах венгерских чиновников относительно обмена территорий или отказа от суверенитета.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН о якобы отсутствии намерений атаковать европейские государства, назвав их откровенным бредом.

Между тем, по оценке Института изучения войны (ISW), после выхода российских войск из Плещеевки 26 сентября, ВСУ, вероятно, восстановили контроль над селом. В своем отчете американские аналитики отмечают, что украинские силы достигли тактических успехов в направлении Константиновка - Дружковка.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

