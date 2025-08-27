Переговоры с РФ: Зеленский сделал резкое заявление и назвал главное условие

Главное из заявлений Зеленского:
- РФ посылает негативные сигналы в контексте возможных встреч лидеров
- Россия демонстрирует отрицательную динамику — продолжаются обстрелы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия посылает негативные сигналы в контексте возможных встреч лидеров Украины, России и США.
В своём сообщении в Telegram Зеленский сообщил о "очень конструктивной беседе" с президентом Финляндии Александром Стуббом и подчеркнул, что продолжается согласование позиций для достижения более ощутимых результатов.
"Одно из приоритетных направлений — отношения с США и наполнение их конкретным содержанием. К сожалению, Россия демонстрирует отрицательную динамику — продолжаются обстрелы наших городов и сёл, ежедневно есть погибшие. Единственный язык, который Москва понимает, — это язык силы. Поэтому необходимо усиливать давление. Мы на это рассчитываем. Москва должна предпринять реальные шаги навстречу дипломатии", — заявил Зеленский.
Он также отметил, что международные партнёры Украины — европейские страны, США и другие государства "коалиции желающих" — совместно работают над созданием системы надёжных и многосторонних гарантий безопасности для Украины.
"Военные, министры обороны, советники по безопасности — на разных уровнях идет работа над основными элементами будущей системы защиты. Мы ускоряем процесс детализации. Пора формировать формат встречи лидеров, чтобы расставить приоритеты и определить сроки", — резюмировал глава государства.
Что говорят в Кремле
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ сохраняет настроенность на урегулирование войны в Украине политико-дипломатическими средствами, передают росСМИ.
По его словам, пока точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины нет. Песков заявил, что руководители этих групп находятся в контакте.
Представитель кремлевского диктатора выразил надежду, что "посреднические усилия со стороны Трампа по урегулированию в Украине продолжатся, они важны".
Он считает, что работа между Россией и США по "украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата".
Перспективы переговоров с РФ: мнение эксперта
Советник министра обороны, блогер и журналист Алексей Копытько, оценивая перспективы переговоров с РФ отметил, что Украина доказала свою способность самостоятельно наносить "санкционные" удары по важнейшим объектам российской инфраструктуры. Причём речь идёт не просто о подрыве многомиллиардных инвестиций, а о серьёзном откате России в реализации её стратегических проектов — с последствиями, которые могут растянуться на годы. А за это время ситуация может кардинально измениться.
По его словам, обмен ключевого порта на разрушенные сёла — весьма сомнительная сделка для Кремля.
Кроме того, Копытько подчеркнул, что у западных союзников, в первую очередь США, ещё есть "волшебные таблетки" — эффективные средства, которые могут повлиять на ситуацию на поле боя без масштабной эскалации. Речь идёт о вооружениях, способных поражать цели на расстоянии 300–500 км — как с воздуха, так и с земли.
