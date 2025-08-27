Переговоры с РФ: Зеленский сделал резкое заявление и назвал главное условие

Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы сохраняет настроенность на урегулирование войны в Украине.

https://glavred.info/ukraine/peregovory-s-rf-zelenskiy-sdelal-rezkoe-zayavlenie-i-nazval-glavnoe-uslovie-10693112.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский оценил перспективы переговоров с Кремлем / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявлений Зеленского:

РФ посылает негативные сигналы в контексте возможных встреч лидеров

Россия демонстрирует отрицательную динамику — продолжаются обстрелы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия посылает негативные сигналы в контексте возможных встреч лидеров Украины, России и США.

В своём сообщении в Telegram Зеленский сообщил о "очень конструктивной беседе" с президентом Финляндии Александром Стуббом и подчеркнул, что продолжается согласование позиций для достижения более ощутимых результатов.

видео дня

"Одно из приоритетных направлений — отношения с США и наполнение их конкретным содержанием. К сожалению, Россия демонстрирует отрицательную динамику — продолжаются обстрелы наших городов и сёл, ежедневно есть погибшие. Единственный язык, который Москва понимает, — это язык силы. Поэтому необходимо усиливать давление. Мы на это рассчитываем. Москва должна предпринять реальные шаги навстречу дипломатии", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что международные партнёры Украины — европейские страны, США и другие государства "коалиции желающих" — совместно работают над созданием системы надёжных и многосторонних гарантий безопасности для Украины.

"Военные, министры обороны, советники по безопасности — на разных уровнях идет работа над основными элементами будущей системы защиты. Мы ускоряем процесс детализации. Пора формировать формат встречи лидеров, чтобы расставить приоритеты и определить сроки", — резюмировал глава государства.

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ сохраняет настроенность на урегулирование войны в Украине политико-дипломатическими средствами, передают росСМИ.

По его словам, пока точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины нет. Песков заявил, что руководители этих групп находятся в контакте.

Представитель кремлевского диктатора выразил надежду, что "посреднические усилия со стороны Трампа по урегулированию в Украине продолжатся, они важны".

Он считает, что работа между Россией и США по "украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата".

Перспективы переговоров с РФ: мнение эксперта

Советник министра обороны, блогер и журналист Алексей Копытько, оценивая перспективы переговоров с РФ отметил, что Украина доказала свою способность самостоятельно наносить "санкционные" удары по важнейшим объектам российской инфраструктуры. Причём речь идёт не просто о подрыве многомиллиардных инвестиций, а о серьёзном откате России в реализации её стратегических проектов — с последствиями, которые могут растянуться на годы. А за это время ситуация может кардинально измениться.

По его словам, обмен ключевого порта на разрушенные сёла — весьма сомнительная сделка для Кремля.

Кроме того, Копытько подчеркнул, что у западных союзников, в первую очередь США, ещё есть "волшебные таблетки" — эффективные средства, которые могут повлиять на ситуацию на поле боя без масштабной эскалации. Речь идёт о вооружениях, способных поражать цели на расстоянии 300–500 км — как с воздуха, так и с земли.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп выразил нежелание участвовать во встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, отметив, что сначала нужно понять, смогут ли они вообще наладить диалог.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

Другие новости:

О персоне: Александр Стубб Кай-Еран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред