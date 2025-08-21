Укр
Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

Юрий Берендий
21 августа 2025, 19:37
Путин на переговорах с Трампом настаивал на отказе Украины от Донбасса, вступлении в НАТО и неразмещении западных войск на своей территории, указывает Reuters.
Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны / Коллаж Главред

О чем говорится в материале Reuters:

  • Какие требования Кремля для прекращения войны
  • Какие есть варианты мирного соглашения между Украиной и РФ

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин настаивает, чтобы Украина отказалась от всего восточного Донбасса, отказалась от намерений присоединиться к НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с позицией высшего руководства Кремля.

Какие требования Кремля для прекращения войны

Российский президент провел встречу с Дональдом Трампом в Аляске на первом за более чем четыре года саммите России и США, почти всю трехчасовую закрытую встречу посвятив обсуждению возможного компромисса по Украине, по словам источников, которые попросили не называть их имен из-за деликатности темы.

видео дня

По данным российских источников, Путин согласился смягчить свои июньские территориальные требования 2024 года, которые предусматривали передачу Киеву четырех областей, которые Москва считает российскими: Донецк и Луганск на востоке (Донбасс), а также Херсон и Запорожье на юге.

Киев отверг эти условия, считая их равнозначными капитуляции.

По данным Reuters, в своем новом предложении Путин настаивает на полном выводе украинских войск из тех частей Донбасса, которые Киев еще контролирует, сообщили три источника. В обмен на это Москва обещает остановить наступление на фронтах в Запорожье и Херсоне.

По оценкам США и открытым источникам, Россия контролирует около 88% Донбасса и 73% территорий Запорожья и Херсона.

Источники также отметили, что Москва готова передать в рамках возможного соглашения небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые сейчас находятся под ее контролем.

Кроме того, Путин настаивает на сохранении своих предыдущих требований. Так, Украина должна отказаться от стремлений вступить в НАТО, получить юридически обязывающее обещание от альянса под руководством США о нерасширении на восток, ограничить армию и не допускать развертывания западных войск на своей территории в составе миротворческих сил.

Три источника, близкие к Кремлю, отметили, что саммит в Анкоридже стал лучшей возможностью для мира с начала войны, поскольку состоялись конкретные обсуждения условий России, и Путин показал готовность к уступкам.

"Путин готов к миру - к компромиссу. Именно такое сообщение было передано Трампу", - заявил один из собеседников.

Источники предупредили, что для Москвы остается неизвестным, готова ли Украина уступить остальной Донбасс, и если нет, война продолжится. Также неясно, признают ли США украинские территории, находящиеся под контролем России.

Четвертый источник отметил, что экономические вопросы для Путина были второстепенными, но он осознавал экономическую уязвимость России и масштаб ресурсов, необходимых для дальнейшего продвижения на территорию Украины.

Какие есть варианты мирного соглашения между Украиной и РФ

Два российских источника сообщили, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сыграл ключевую роль в подготовке к саммиту и последних мирных инициатив.

6 августа Уиткофф встретился с Путиным в Кремле вместе с помощником президента Юрием Ушаковым, и во время этой встречи Путин четко дал понять, что готов к компромиссу и очертил границы того, что может принять для достижения мира.

Если Россия и Украина смогут заключить соглашение, существуют различные форматы официального документа, включая возможный трехсторонний договор между Россией, Украиной и США, который будет признавать Совет Безопасности ООН.

Альтернативой может стать возвращение к неудачным Стамбульским соглашениям 2022 года, где обсуждался постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности: Великобритании, Китая, Франции, России, Франции и США.

"Есть два варианта: война или мир, и если нет мира, то будет больше войны", - сказал один из собеседников.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после ночной массированной атаки РФ 21 августа по Украине президент США Дональд Трамп подчеркнул важность наносить удары в глубь территории государства-агрессора.

В то же время, по данным The Guardian, Трамп хочет, чтобы сначала состоялась личная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, а уже после этого он планирует организовать трехсторонние переговоры со своим участием.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил перспективы прекращения боевых действий, отметив, что Украина может согласиться на замораживание конфликта за нынешней линией фронта.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

