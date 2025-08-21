Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

Путин на переговорах с Трампом настаивал на отказе Украины от Донбасса, вступлении в НАТО и неразмещении западных войск на своей территории, указывает Reuters.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин настаивает, чтобы Украина отказалась от всего восточного Донбасса, отказалась от намерений присоединиться к НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с позицией высшего руководства Кремля.

Российский президент провел встречу с Дональдом Трампом в Аляске на первом за более чем четыре года саммите России и США, почти всю трехчасовую закрытую встречу посвятив обсуждению возможного компромисса по Украине, по словам источников, которые попросили не называть их имен из-за деликатности темы.

По данным российских источников, Путин согласился смягчить свои июньские территориальные требования 2024 года, которые предусматривали передачу Киеву четырех областей, которые Москва считает российскими: Донецк и Луганск на востоке (Донбасс), а также Херсон и Запорожье на юге.

Киев отверг эти условия, считая их равнозначными капитуляции.

По данным Reuters, в своем новом предложении Путин настаивает на полном выводе украинских войск из тех частей Донбасса, которые Киев еще контролирует, сообщили три источника. В обмен на это Москва обещает остановить наступление на фронтах в Запорожье и Херсоне.

По оценкам США и открытым источникам, Россия контролирует около 88% Донбасса и 73% территорий Запорожья и Херсона.

Источники также отметили, что Москва готова передать в рамках возможного соглашения небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые сейчас находятся под ее контролем.

Кроме того, Путин настаивает на сохранении своих предыдущих требований. Так, Украина должна отказаться от стремлений вступить в НАТО, получить юридически обязывающее обещание от альянса под руководством США о нерасширении на восток, ограничить армию и не допускать развертывания западных войск на своей территории в составе миротворческих сил.

Три источника, близкие к Кремлю, отметили, что саммит в Анкоридже стал лучшей возможностью для мира с начала войны, поскольку состоялись конкретные обсуждения условий России, и Путин показал готовность к уступкам.

"Путин готов к миру - к компромиссу. Именно такое сообщение было передано Трампу", - заявил один из собеседников.

Источники предупредили, что для Москвы остается неизвестным, готова ли Украина уступить остальной Донбасс, и если нет, война продолжится. Также неясно, признают ли США украинские территории, находящиеся под контролем России.

Четвертый источник отметил, что экономические вопросы для Путина были второстепенными, но он осознавал экономическую уязвимость России и масштаб ресурсов, необходимых для дальнейшего продвижения на территорию Украины.

Какие есть варианты мирного соглашения между Украиной и РФ

Два российских источника сообщили, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сыграл ключевую роль в подготовке к саммиту и последних мирных инициатив.

6 августа Уиткофф встретился с Путиным в Кремле вместе с помощником президента Юрием Ушаковым, и во время этой встречи Путин четко дал понять, что готов к компромиссу и очертил границы того, что может принять для достижения мира.

Если Россия и Украина смогут заключить соглашение, существуют различные форматы официального документа, включая возможный трехсторонний договор между Россией, Украиной и США, который будет признавать Совет Безопасности ООН.

Альтернативой может стать возвращение к неудачным Стамбульским соглашениям 2022 года, где обсуждался постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности: Великобритании, Китая, Франции, России, Франции и США.

"Есть два варианта: война или мир, и если нет мира, то будет больше войны", - сказал один из собеседников.

