'Без этого войну не выиграть': Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

Президент США Дональд Трамп после очередной массированной атаки РФ заявил, что победить в войне без ударов по территории России почти невозможно.

Трамп анонсировал "интересные времена" и заявил об ответных ударах по России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Трамп обвинил Байдена в том, что он запрещал Украине бить по России

Президент США анонсировал "интересные времена"

Президент США Дональд Трамп после массированной атаки РФ по территории Украины в ночь на 21 августа заявил о важности ответных ударов вглубь государства-агрессора России. Соответствующее заявление он опубликовал в заметке в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что выиграть войну без ударов по территории страны-агрессора чрезвычайно сложно, если вообще возможно.

Трамп сравнил это со спортом. По его словам, когда команда имеет сильную защиту, но ей запрещено атаковать, шансов на победу нет. Именно так, по мнению Трампа, выглядит ситуация между Украиной и Россией.

"Нечестный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отвечать, а только защищаться. Как это сработало? В любом случае, эта война никогда бы не состоялась, если бы я был президентом - шансов ноль. Впереди интересные времена!!!", - резюмировал Трамп.

Удар по Украине 21 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 августа российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив дроны и ракеты. Во Львове во время воздушной тревоги прогремели взрывы, о первых последствиях сообщил мэр города Андрей Садовый.

Россия нанесла комбинированный удар, одна из ракет попала в предприятие американской компании по производству электроники на Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

В результате обстрела, по словам президента Владимира Зеленского, пострадали по меньшей мере 15 человек.

Об источнике: Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

