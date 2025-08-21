Он был координатором: задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока

Что известно:
- В Италии задержали украинца
- Его подозревают в подрыве "Северного потока"
- Украинец якобы был на яхте вместе с исполнителями
В Италии задержали украинца, который может быть причастен к подрыву трубопроводов "Северный поток". Об этом сообщает Der Spiegel.
Гражданин Украины Сергей К. якобы был одним из координаторов диверсии. Сообщается, что он находился на яхте вместе с исполнителями подрыва.
"Удары по трубопроводам в сентябре 2022 года были нанесены украинским спецназовцем. К трубопроводам на специально арендованной парусной яхте подвозили водолазов, чтобы затем прикрепить взрывчатку", - говорится в материале.
Подрыв газопроводов "Северный поток"
Как писал Главред, в ночь на 26 сентября на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. При этом в компании заявили, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.
Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена" ситуацией на газопроводах Северный поток.
Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".
Что известно об "украинском следе"
Напомним, The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.
По данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к взрывам. Он отметил, что такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов. "А кто всем этим обладал на момент взрыва? Только Россия", - заявил Подоляк.
