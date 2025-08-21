Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Он был координатором: задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока

Ангелина Подвысоцкая
21 августа 2025, 15:50
144
Сергей К. якобы был на яхте вместе с исполнителями подрыва газопровода.
Северный поток-2
Задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока / коллаж: Главред, фото: Reuters

Что известно:

  • В Италии задержали украинца
  • Его подозревают в подрыве "Северного потока"
  • Украинец якобы был на яхте вместе с исполнителями

В Италии задержали украинца, который может быть причастен к подрыву трубопроводов "Северный поток". Об этом сообщает Der Spiegel.

Гражданин Украины Сергей К. якобы был одним из координаторов диверсии. Сообщается, что он находился на яхте вместе с исполнителями подрыва.

видео дня

"Удары по трубопроводам в сентябре 2022 года были нанесены украинским спецназовцем. К трубопроводам на специально арендованной парусной яхте подвозили водолазов, чтобы затем прикрепить взрывчатку", - говорится в материале.

Подрыв газопроводов "Северный поток"

Как писал Главред, в ночь на 26 сентября на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. При этом в компании заявили, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена" ситуацией на газопроводах Северный поток.

Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

Что известно об "украинском следе"

Напомним, The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

По данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к взрывам. Он отметил, что такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов. "А кто всем этим обладал на момент взрыва? Только Россия", - заявил Подоляк.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Северный поток Северный поток-2
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ермак заявил о референдуме и судьбе оккупированных территорий - что предполагается

Ермак заявил о референдуме и судьбе оккупированных территорий - что предполагается

16:41Война
У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко

16:37Интервью
Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

16:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Последние новости

16:46

"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

16:42

Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

16:41

Ермак заявил о референдуме и судьбе оккупированных территорий - что предполагается

16:39

Главный секрет нежного картофельного пюре: чем нужно заменить сливочное масло

16:37

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоВидео

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
16:32

4 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 22 августа

16:26

Где число 76 среди большого количества чисел 79: только самые внимательные заметят

16:25

Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

16:16

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

Реклама
16:12

Как избавиться от запаха секонд-хенда: малоизвестный, но действенный метод

15:50

Он был координатором: задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока

15:41

Существенный рост или резкое падение: чего ждать от курса валют уже с 25 августа

15:36

Надя Дорофеева призналась, о чем сожалеет: "Я бы хотела успеть"

15:27

Вкуснее, чем в магазине: рецепт конфет всего из трех продуктов

15:23

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

15:03

Запреты, которые могут повлиять на жизнь: что нельзя делать женщинам по дате рожденияВидео

14:44

Может быть тяжелее человека: в Украине живет гигантская и загадочная рыбаВидео

14:40

Нереально: звезда "Женского квартала" рассказала, как война повлияла на юмор

14:31

Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

14:21

В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

Реклама
14:12

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится войнаФото

14:06

Неужели "кинули" Трампа: РФ отказывается выполнять данное США обещание, детали ISW

13:39

Поражение НПЗ и стратегических объектов РФ: Генштаб провел "громкую" операцию

13:38

"Вещи могут быть прокляты": можно ли носить найденные украшенияВидео

13:20

Что смотрит Елена Зеленская: топ-3 любимых фильмов первой леди УкраиныВидео

13:08

Дело в женщине: почему принц Уильям не будет мириться с Гарри

13:06

Когда собирать свеклу в 2025 году: названы два признака спелого овоща

12:42

Новый сигнал светофора на дорогах: что означает загадочный синий огонекВидео

12:26

Дождь, гроза, ливни и снижение температуры: какие регионы Украины накроет похолодание

12:20

Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ - детали

12:08

Вместо мусорки — на пользу: необычные способы использовать старое постельное бельё

12:01

Россия готовит новую ракетную атаку по Украине: когда враг может ударить

11:43

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

11:40

Виктор Розовый закрутил новый роман - как выглядит его девушка

11:34

"Мы готовы": Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным

11:23

Украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии: кому и как назначают

11:16

Крым, выборы и вопрос территорий: Зеленский расставил точки над "і"

11:06

"Безумный антирекорд": Зеленский раскрыл подробности ночной атаки РФФото

11:05

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

10:50

ГУР провело операцию возле Железного Порта: уничтожен катер и вражеский экипаж

Реклама
10:21

РФ ударила по крупной американской компании в Мукачево: что там производилиФото

10:05

"Страдает": путинисту Филиппу Киркорову поставили окончательный диагноз

10:04

Массированная атака на Украину: РФ запустила 574 дрона и 40 ракет, детали

09:29

Ночь взрывов в России: дроны атаковали НПЗ, энергоблок АЭС остался без света

09:15

Отбили населенные пункты и нанесли потери врагу: ВСУ имеют успехи на фронте

09:09

"Наконец-то поняла": что известно об истинной позиции Ани Лорак

08:21

"Горит и валит густой дым": в Севастополе дроны ударили по воинской части ЧФ РФ

08:10

Как Путин охмурил Трампа на Аляске?мнение

08:04

РФ атаковала Львов ракетами и дронами: появилось фото "прилета"Фото

07:46

Истребители F-35 и не только: какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять