"Безумный антирекорд": Зеленский раскрыл подробности ночной атаки РФ

Россия бьет по гражданским и бизнесу. При этом Кремль не дает сигнал о готовности к серьезным мирным переговорам.

Россия атаковала гражданские дома и американское предприятие / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главные тезисы:

Ночью РФ запустила по Украине 574 дрона и 40 ракет

Ракеты поразили американское предприятие на Закарпатье

Москва не демонстрирует готовности к переговорам

В ночь на 21 августа российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Сейчас известно о 15 людях, пострадавших в результате атаки. Детали раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.

"Ночью русская армия установила один из своих безумных антирекордов. Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по нашим людям", - рассказал глава государства.

Кроме того, несколько крылатых ракет ударили по американскому предприятию на Закарпатье.

"Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие обычные бытовые вещи, как кофемашины. И это для россиян тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар", - добавил Зеленский.

Спасатели сейчас работают во многих других областях Украины – от Запорожской до Волынской.

По словам Зеленского, всего за ночь против Украины было применено 574 ударных дрона и 40 ракет. Значительную часть удалось сбить.

"И этот удар россияне нанесли так, будто ничего вообще не меняется. Вроде бы нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Требуется давление. Сильные санкции, мощные тарифы. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал Зеленский.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 августа российские оккупанты ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области.

Позже стало известно, что одна из вражеских ракет ударила по американской компании по производству электроники на Закарпатье. Спасатели уточнили, что. по предварительным данным, 15 человек пострадали.

Также этой ночью РФ массированно атаковала Львов. В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами в городе один человек погиб, два - травмированы.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 21 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения.

