РФ ударила по крупной американской компании в Мукачево: что там производили

Это не первая атака России на американское предприятие в Украине.

Россияне ударили по предприятию в Мукачево / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Закарпатская областная прокуратура

Основное:

Враг 21 августа атаковал ракетами Мукачево

Российская ракета попала по крупной американской компании

В результате удара пострадали люди

Страна-агрессор Россия в ночь на 21 августа нанесла комбинированный удар по Украине. Одна из вражеских ракет ударила по американской компании по производству электроники на Закарпатье. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в X.

Он подчеркнул, что в результате атаки по предприятию есть серьезные разрушения и жертвы.

"Полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или военными. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране", - написал он.

Министр напомнил, что это не первая атака России на американское предприятие в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого 2025 года.

Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина готова приложить все усилия для приближения мира.

"Встречи лидеров в двустороннем формате Украина-Россия и трехстороннем формате Украина-США-Россия имеют решающее значение для обеспечения дипломатии. Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности от партнеров, включая Соединенные Штаты и европейских союзников", - написал он.

Министр добавил, что ночные обстрелы еще раз показали: Украине срочно нужны дополнительные системы ПВО и перехватчики.

Удар по Мукачево - что известно

Спасатели ГСЧС уточнили, что предварительно, 15 человек пострадали в результате обстрела на Закарпатье.

"Возник масштабный пожар, площадью около 7 тыс. кв. м. На месте происшествия работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас Закарпатская областная прокуратура фиксирует последствия вражеского обстрела города Мукачево.

В прокуратуре уточнили, что российские оккупанты около 04:40 утра нанесли ракетный удар по Закарпатью. Предварительно, враг направил на город две ракеты типа "Калибр".

"На месте происшествия работают все правоохранительные органы. Прокуроры, следователи СБУ и нацполиции собирают доказательства, опрашивают свидетелей и фиксируют повреждения гражданской инфраструктуры", - написали в ведомстве.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 августа российские оккупанты ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области. На месте работают спасательные службы. В результате российской атаки пострадали люди.

Также этой ночью РФ массированно атаковала Львов. В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами в городе один человек погиб, два - травмированы.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 21 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Из них 574 дронов и 40 ракет.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

