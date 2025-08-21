"Горит и валит густой дым": в Севастополе дроны ударили по воинской части ЧФ РФ

Оккупационные "власти" заявили о проведении "учений", однако спутники NASA фиксируют совсем иную ситуацию.

В Севастополе - взрывы и пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Ночью в Крыму было громко

Мощные взрывы прогремели в Севастополе

В ночь на 21 августа в оккупированном россиянами Севастополе прогремели взрывы. Местные жители сообщили о пожаре. По данным местных пабликов, на месте виден густой дым.

Как пишет Telegram-канал ЧП Севастополь, было слышно как минимум два мощных взрыва в районе мыса Фиолент. Сообщалось о падении беспилотника. Дроны якобы начиненные тротилом.

"Сбили что-то большое. Горит и валит густой дым", - пишут на канале.

Как пишут OSINT-аналитики Exilenova+, БПЛА ударили по воинской части №95408 Черноморского флота РФ, в которой на данный момент базируется ГРУ РФ.

В Севастополе прогремели взрывы:

Отмечается, что спутники NASA зафиксировали пожар на территории воинской части №95408.

Фото со спутника / t.me/exilenova_plus

Тем временем так называемый губернатор Севастополя михаил Развожаев заявил об учениях в городе.

"Громкие звуки, которые было слышно в районе улицы Военных Строителей на территории воинской части — это Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования (МЧС, полицией, скорой помощью и Спасательной службой Севастополя) проводили учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к боевым. По понятным причинам о таких учениях не предупреждают заранее. Доверяйте только официальной информации", — написал Развозжаев в Telegram.

Стоит отметить, что жители Севастополя не очень поверили "официальной информации" и заявили, что "их держат за дураков".

В Минобороны РФ отчитались, что силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников: 21 – над территорией Ростовской области, 7 – над территорией Воронежской области, 5 – над территорией Белгородской области, 4 – над аннексированным Крымом, 3 – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Калужской области, 2 – над территорией Орловской области, 2 – над акваторией Черного моря, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Тульской области.

Атаки на Крым - последние новости

Как писал Главред, в ночь с 9 на 10 августа подразделениями движения сопротивления Сил спецопераций ВСУ уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму.

Ранее партизанское движение Атеш совершило диверсию возле населенного пункта Уварово и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму.

Сообщалось, что россияне в Крыму все больше опасаются атак со стороны украинских бойцов на военные объекты полуострова. В частности, российские захватчики с автоматами круглосуточно дежурят на пляжах.

