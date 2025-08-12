Минус радиолокационный комплекс: в Крыму уничтожен мощный радар

Радар предназначен для контроля воздушного движения в небе.

В Крыму уничтожен мощный радар / коллаж: Главред, фото: radartutorial.eu, Силы Специальных Операций ВСУ

Кратко:

Комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" был уничтожен в Абрикосовке

Уничтожение радара существенно ослабит применение вражеской авиации

Силы специальных операций уничтожили российский радар "Скала-М". Воины нанесли удар по территории оккупированного Крыма. Об этом сообщают Силы специальных операций в Telegram.

В ночь с 9 на 10 августа подразделениями движения сопротивления Сил спецопераций ВСУ уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму.

ТРЛК-10 "Скала-М" - это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности обнаружения воздушных целей.

Радар предназначен для контроля воздушного движения в небе - в частности, на маршрутах и в подходных зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара до 350 км.

Силы спецопераций отметили, что уничтожение радара существенно ослабит применение авиации, которую оккупанты используют для обстрелов мирных жителей.

По его мнению, по Москве нужно бить баллистикой.

"Потому что у России, как мы уже говорили, три ахиллесовы пяты, одна из которых – Москва, и только баллистика сможет пробить ПВО. Другая – уничтожение углеводородки, ведь плотность фронтальной ПВО пока недостаточная, и беспилотник с 50 кг взрывчатки может вывести из строя нефтеперерабатывающий завод или кислородный цех металлургического комбината. Третья – Крым, по которому тоже могут работать беспилотники, причем при любой системе ПВО, и заходят они со стороны моря. Россиянам приходится использовать противоракеты либо поднимать авиацию, а авиацию сейчас сбивают наши комплексы "Магура". Так что давить на Крым и военные объекты там тоже вполне возможно", - сказал он.

По его словам, Украина может давить на Россию и ее слабые места, уничтожая военным путем ее нефтегазовую отрасль. И тогда этот колосс на глиняно-нефтяных ногах, в конце концов, свалится, и мы о нем забудем, как уже забыли о Советском Союзе.

Он добавил, что из Крыма российские войска могут уползать и при сильной России, устойчивой и непоколебимой.

"Потому что дальними средствами поражения можно закошмарить этот, по сути, оперативный географический котел до такой степени, что российские войска там просто не смогут находиться. Ведь любое движение российских военных по Крыму тут же будет караться "молнией с неба" в виде беспилотника, ракеты или средства поражения другого уровня. И вот тогда россияне будут вынуждены отходить. Но – они не уйдут на границу 1991 года, а просто покинут территорию Крыма", - сказал он.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на аэродроме "Саки", в ходе которой было поражено 5 российских истребителей, один самолет уничтожен полностью.

Ранее выяснилось, что во временно оккупированном Севастополе на базе хранения 810-й бригады морской пехоты развернула полевой госпиталь из-за недостатка мест для оказания медицинской помощи.

Накануне стало известно, что партизанское движение Атеш совершило диверсию возле населенного пункта Уварово и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму.

