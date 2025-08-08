Пожар вспыхнул возле мощного объекта: Крым атаковали украинские дроны

Основное:
- Крым атаковали украинские дроны
- В результате атаки возле электроподстанции "Титан" возник пожар
- Поражена ли сама станция пока неизвестно
В ночь на 8 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщает о пожаре в районе важного объекта.
В результате атаки украинских дронов огонь вспыхнул возле мощной электроподстанции "Титан" в Армянске. Спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе.
"Здесь находится электроподстанция 220 кВ "Титан". Была ли она поражена, неизвестно", - говорится в сообщении.
Заметим, что "Титан" находится возле Перекопского вала, который является стратегически важным транспортным и инфраструктурным узлом. Через него проходят линии электропередач и логистические маршруты.
Поэтому вывод из строя электроподстанции может иметь серьезные последствия для энергообеспечения оккупационной армии страны-агрессора России и промышленных объектов Крыма.
Ситуация в Крыму - последние новости
Напомним, Главред писал, что несколько дней назад Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на аэродроме "Саки", в ходе которой было поражено 5 российских истребителей, один самолет уничтожен полностью.
Ранее выяснилось, что во временно оккупированном Севастополе на базе хранения 810-й бригады морской пехоты развернула полевой госпиталь из-за недостатка мест для оказания медицинской помощи.
Накануне стало известно, что партизанское движение Атеш совершило диверсию возле населенного пункта Уварово и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму.
Больше новостей:
- Армия РФ атаковала дронами Киевскую область: возникли пожары, пострадали женщины
- Срок ультиматума Путину истекает: Трамп сказал, будет ли в Украине прекращен огонь
- США готовятся к встрече Трампа, Зеленского и Путина, время уже определено - СМИ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред