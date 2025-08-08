Пожар вспыхнул возле мощного объекта: Крым атаковали украинские дроны

Пожар возник рядом со стратегически важным транспортным и инфраструктурным узлом.

В Крыму зафиксировали масштабный пожар / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/Crimeanwind

Основное:

Крым атаковали украинские дроны

В результате атаки возле электроподстанции "Титан" возник пожар

Поражена ли сама станция пока неизвестно

В ночь на 8 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщает о пожаре в районе важного объекта.

В результате атаки украинских дронов огонь вспыхнул возле мощной электроподстанции "Титан" в Армянске. Спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе.

"Здесь находится электроподстанция 220 кВ "Титан". Была ли она поражена, неизвестно", - говорится в сообщении.

Заметим, что "Титан" находится возле Перекопского вала, который является стратегически важным транспортным и инфраструктурным узлом. Через него проходят линии электропередач и логистические маршруты.

Поэтому вывод из строя электроподстанции может иметь серьезные последствия для энергообеспечения оккупационной армии страны-агрессора России и промышленных объектов Крыма.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на аэродроме "Саки", в ходе которой было поражено 5 российских истребителей, один самолет уничтожен полностью.

Аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

Ранее выяснилось, что во временно оккупированном Севастополе на базе хранения 810-й бригады морской пехоты развернула полевой госпиталь из-за недостатка мест для оказания медицинской помощи.

Накануне стало известно, что партизанское движение Атеш совершило диверсию возле населенного пункта Уварово и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму.

