Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин мечтал об аннексии Крыма еще в 90-х: доказательства нашли в архивах

Анна Ярославская
1 августа 2025, 10:18
48
Имперские амбиции Путин проявил еще в 1994 году. Он претендовал не только на территорию Украины, но и на Северный Казахстан.
Путин, Крым
Путин планировал аннексию Крыма еще в 1994 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Путин думал об захвате Крыма и Востока Украине еще до своего президентства
  • Глава Кремля также "положил глаз" на Северный Казахстан

Нынешний глава Кремля Владимир Путин имел имперские амбиции и строил планы по захвату территорий других государств еще до того как стал президентом РФ. Соответствующие доказательства нашли в немецких архивах.

Как пишет издание Spiegel, Путин еще в 1994 году претендовал на Восток Украины, Крым и Северный Казахстан.

видео дня

"В архивах Федерального министерства иностранных дел появились первые признаки того, что нынешний кремлевский правитель Владимир Путин не признает границ России", — пишет издание.

В январе 1994 года Путин был заместителем городского мэра Санкт-Петербурга и считался реформатором. Однако именно в том году он проявил свои имперские амбиции.

Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге отметил, что 14 января 1994 года Путин "с акцентом" повторил то, что уже говорил ему ранее.

"Крым, Восточная Украина и Северный Казахстан — по крайней мере, эти районы — никогда не были для России зарубежными странами, а всегда были частью российской территории. Ни одного россиянина не следует заставлять понимать, что теперь это для него чужая страна", - сказал Путин.

Этот комментарий нынешнего российского диктатора был опубликован в издании Института современной истории.

Путин подчеркнул, экономическое и социальное положение Украины и Казахстана даже если оно удовлетворительное, "не имеет значения", а Западу было бы "глупо" называть "возрождением российского империализма" стремление достичь российских интересов.

Немецкий дипломат также отметил, что Путин апеллировал к "национальному чувству" россиян, которое, по его словам, немцам "видимо, трудно понять".

Что Путин говорил о Крыме

В 2008 году Путин утверждал, что Крым - украинский, и Россия не претендует на полуостров.

"Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдаёт провокационным смыслом", - говорил Путин.

За три месяца до аннексии полуострова ввод российских войск в Крым Путин назвал "полной ерундой".

В декабре 2013 года, отвечая на воарос журналиста о возможности ввести войска РФ на полуостров, Путин сказал: "Будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам, но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может".

Уже в марте 2014, когда начлася захват Крыма, Путин отрицал, что российские войска проводят спецоперацию на полуострове. Он утверждал, что "их там нет", а форму, похожую на ту, в котооую были одеты "зеленые человечки" можно купить в любом военторге.

В апреле 2014 года военное вторжение в Крым Путин объяснял "защитой русскоязычного населения полуострова".

"Угрозы в отношении русскоязычного населения были абсолютно конкретными и осязаемыми. Именно это побудило народ Крыма, граждан, которые там проживают, задуматься о своем будущем и обратиться к России за помощью", - заявил диктатор.

В 2015 году глава Кремля рассказал, что лично принимал решение об аннексии. все распоряжения дал утром 23 февраля, после того как всю ночь с подчинёнными спасал экс-президента Украины Виктор Януковича.

"Я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом в Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России", - признал он.

Позже в России вышли сразу два документальных фильма о Путине. В одном из них он дал чётко понять, что за время его правления Крым точно не отдадут Украине.

Смотрите видео - Хронология заявлений Путина о Крыме - сюжет Радио Свобода:

Агрессия России против стран НАТО - последние новости

Как писал Главред, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО. Каль отметил, что Москва больше не верит в надежность системы коллективной обороны НАТО, поэтом в Кремле могут попытаться проверить эту гарантию на практике.

Датская военная разведка в своем февральском отчете пришла к выводу, что после завершения войны в Украине Россия сможет перебросить значительные силы к границам других европейских стран в течение полугода.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин новости Украины новости Крыма война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве завершили спасательную операцию: Зеленский озвучил количество погибших

В Киеве завершили спасательную операцию: Зеленский озвучил количество погибших

10:58Украина
"Мы потеряем Покровск": оккупантам остался один шаг до окружения города - The Telegraph

"Мы потеряем Покровск": оккупантам остался один шаг до окружения города - The Telegraph

10:52Фронт
"Приближаем мир": Сырский отчитался о рекордных 33 тысячах потерь РФ за июль

"Приближаем мир": Сырский отчитался о рекордных 33 тысячах потерь РФ за июль

10:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Китайский гороскоп на сегодня 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

Китайский гороскоп на сегодня 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Кто из знаков зодиака разбогатеет в августе: названа тройка счастливчиков

Кто из знаков зодиака разбогатеет в августе: названа тройка счастливчиков

Последние новости

10:58

В Киеве завершили спасательную операцию: Зеленский озвучил количество погибших

10:52

"Мы потеряем Покровск": оккупантам остался один шаг до окружения города - The Telegraph

10:51

Будут хрустящими и очень вкусными: идеальный рецепт, как замариновать кабачкиВидео

10:47

Известный певец публично обозвал и унизил Виктора Павлика - что случилось

10:32

"Приближаем мир": Сырский отчитался о рекордных 33 тысячах потерь РФ за июль

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
10:18

Путин мечтал об аннексии Крыма еще в 90-х: доказательства нашли в архивахВидео

10:05

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко

10:03

В Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги: какие сроки

09:57

"От предыдущих диагнозов не отошла": дочь Мирошниченков серьезно заболела

Реклама
09:56

"Нельзя исключать": ГПСУ вышли с заявлением об опасности из Беларуси

09:21

Беда будет преследовать: можно ли спать напротив зеркала - священник ответил

09:20

Не говорил о многом: раскрыта настоящая причина смерти Халка Хогана

09:09

"Маленькую жизнь прожили": Елена Шоптенко потеряла близкого человека

09:08

Какие последствия сокращения срока ультиматума Трампа?мнение

08:54

ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях - ISW

08:20

Россияне переходят на сторону ВСУ, сливая данные о технике и штабах РФ - "АТЕШ"

08:09

В Киеве резко выросло число жертв удара РФ: из-под руин дома достают тела погибшихФотоВидео

08:04

Трамп наносит удар по Индии и Путинумнение

07:33

Бомбы, РСЗО и дроны: РФ более 600 раз ударила по Запорожской области, есть раненые

06:00

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Реклама
05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо помочь кроликам найти морковку

05:25

Почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця": учитель объяснилаВидео

04:47

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

04:30

Десять секунд и в доме станет прохладнее: что нужно сделать в жаруВидео

03:45

Поймают удачу за хвост 1 августа: двум знакам зодиака судьба подготовила сюрпризы

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинках девушки за рулем джипа за 23 с

02:20

Гороскоп на август 2025 для Раков: назван самый сильный день, когда исполнятся мечты

02:17

"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

01:30

Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала слухи о разводе с Майклом Дугласом

01:05

Подкаблучник Олег Винник развеял миф о "секретной" жене

01:03

Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

00:16

Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

00:05

Гороскоп на август 2025: Стрельцы получат уникальный шанс и дар судьбыВидео

31 июля, четверг
23:59

Давилась и выла: Лорак поразила бесталанным пением мирового хитаВидео

23:48

"Был шокирован": Джастин Тимберлейк раскрыл свой тяжелый диагноз

23:40

"Ответ будет соразмерным": МИД Украины сделало серьезное предупреждение Никарагуа

23:24

Сны предупреждают о большем, чем кажется: эксперты растолковали самые популярные

23:15

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

22:40

"Ее жизнь оборвалась очень рано": из-за вражеского удара в Киеве погибла полицейскаяФото

22:36

Мать-путинистка юмориста Реввы угрожает раскрыть неприятную правду про него

Реклама
22:27

Он просто демонстрирует слабость: госсекретарь США высмеял ядерные фантазии Медведева

22:24

На Украину надвигается антициклон: где и когда ждать дождей с грозами

21:41

"Хотят там закрепиться": Зеленский о двух городах, на которые "суют" оккупантыВидео

21:33

Гороскоп на август 2025: Близнецов ждет месяц подарков и приятных сюрпризов

21:24

Утром или вечером: когда лучше всего поливать огород и какой водой

21:20

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих порВидео

21:08

Опасность лета: как действовать при укусе клеща и чего категорически нельзя делать

21:04

Почему нельзя копать чеснок и лук, когда в селе умер человек: ответ священникаВидео

20:54

Юрий Никитин и Ольга Горбачева разводятся: кто стал причиной

20:28

"Пусть меня не ищут": куда пропал Николай Гнатюк на самом деле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять