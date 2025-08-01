Путин мечтал об аннексии Крыма еще в 90-х: доказательства нашли в архивах

Имперские амбиции Путин проявил еще в 1994 году. Он претендовал не только на территорию Украины, но и на Северный Казахстан.

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Путин планировал аннексию Крыма еще в 1994 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

Путин думал об захвате Крыма и Востока Украине еще до своего президентства

Глава Кремля также "положил глаз" на Северный Казахстан

Нынешний глава Кремля Владимир Путин имел имперские амбиции и строил планы по захвату территорий других государств еще до того как стал президентом РФ. Соответствующие доказательства нашли в немецких архивах.

Как пишет издание Spiegel, Путин еще в 1994 году претендовал на Восток Украины, Крым и Северный Казахстан.

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"В архивах Федерального министерства иностранных дел появились первые признаки того, что нынешний кремлевский правитель Владимир Путин не признает границ России", — пишет издание.

В январе 1994 года Путин был заместителем городского мэра Санкт-Петербурга и считался реформатором. Однако именно в том году он проявил свои имперские амбиции.

Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге отметил, что 14 января 1994 года Путин "с акцентом" повторил то, что уже говорил ему ранее.

"Крым, Восточная Украина и Северный Казахстан — по крайней мере, эти районы — никогда не были для России зарубежными странами, а всегда были частью российской территории. Ни одного россиянина не следует заставлять понимать, что теперь это для него чужая страна", - сказал Путин.

Этот комментарий нынешнего российского диктатора был опубликован в издании Института современной истории.

Путин подчеркнул, экономическое и социальное положение Украины и Казахстана даже если оно удовлетворительное, "не имеет значения", а Западу было бы "глупо" называть "возрождением российского империализма" стремление достичь российских интересов.

Немецкий дипломат также отметил, что Путин апеллировал к "национальному чувству" россиян, которое, по его словам, немцам "видимо, трудно понять".

Что Путин говорил о Крыме

В 2008 году Путин утверждал, что Крым - украинский, и Россия не претендует на полуостров.

"Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдаёт провокационным смыслом", - говорил Путин.

За три месяца до аннексии полуострова ввод российских войск в Крым Путин назвал "полной ерундой".

В декабре 2013 года, отвечая на воарос журналиста о возможности ввести войска РФ на полуостров, Путин сказал: "Будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам, но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может".

Уже в марте 2014, когда начлася захват Крыма, Путин отрицал, что российские войска проводят спецоперацию на полуострове. Он утверждал, что "их там нет", а форму, похожую на ту, в котооую были одеты "зеленые человечки" можно купить в любом военторге.

В апреле 2014 года военное вторжение в Крым Путин объяснял "защитой русскоязычного населения полуострова".

"Угрозы в отношении русскоязычного населения были абсолютно конкретными и осязаемыми. Именно это побудило народ Крыма, граждан, которые там проживают, задуматься о своем будущем и обратиться к России за помощью", - заявил диктатор.

В 2015 году глава Кремля рассказал, что лично принимал решение об аннексии. все распоряжения дал утром 23 февраля, после того как всю ночь с подчинёнными спасал экс-президента Украины Виктор Януковича.

"Я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом в Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России", - признал он.

Позже в России вышли сразу два документальных фильма о Путине. В одном из них он дал чётко понять, что за время его правления Крым точно не отдадут Украине.

Смотрите видео - Хронология заявлений Путина о Крыме - сюжет Радио Свобода:

Агрессия России против стран НАТО - последние новости

Как писал Главред, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО. Каль отметил, что Москва больше не верит в надежность системы коллективной обороны НАТО, поэтом в Кремле могут попытаться проверить эту гарантию на практике.

Датская военная разведка в своем февральском отчете пришла к выводу, что после завершения войны в Украине Россия сможет перебросить значительные силы к границам других европейских стран в течение полугода.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

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