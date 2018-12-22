Виктор Янукович

Собраны главные подробности из биографии Виктора Януковича / Reuters

Дата и место рождения Виктора Януковича

9 июля 1950 год, Енакиево тогда еще Сталинской области Украинской Советской Социалистической Республики (Сталинская область в ноябре 1961 года была переименована в Донецкую).

"Ходки" Виктора Януковича

В Енакиево суд 15 декабря 1967 года признал Януковича виновным в грабеже, соединенном с насилием или совершенным по предварительному сговору группой лиц (ст. 141 ч. 2 Уголовного кодекса УССР) и приговорил к трем годам трудовой колонии для несовершеннолетних. По случаю 50-летия Октябрьской революции была объявлена амнистия, и он вышел на свободу, отсидев только полтора года.

Через несколько лет — 8 июня 1970-го — суд решил, что Янукович виновен в причинении телесных повреждений средней тяжести (ст. 102 УК УССР), после чего приговорил его к двум годам колонии строгого режима. Новый срок Янукович отсидел полностью и вышел на свободу 8 июня 1972 года.

Оригиналы судебных решений пропали. Президиум Донецкого областного суда 27 декабря 1978 года своими постановлениями отменил обе судимости Януковича.

Возглавлявший Донецкий облсуда Виталий Бойко говорил Украинской правде, что дела были пересмотрены после того, как к нему письменно с такой просьбой обратился депутат Верховного Совета СССР от Енакиево, летчик-космонавт и дважды герой Советского Союза Георгий Береговой.

Рукописные оригиналы постановлений суда об отмене судимостей Януковича по неустановленным причинам не сохранились, но есть их копии, набранные на печатной машинке. Правдивость материалов вызывала сомнения, в прокуратуре расследовали возможную подделку документов, но дело не было доведено до конца и виновные не понесли наказание.

Образование Виктора Януковича

В 1980 году окончил Донецкий политехнический институт по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", получил квалификацию "инженер-механик".

Янукович утверждал, что в 1999 году в Донецкой государственной академии управления (сейчас называется Донецкий государственный университет управления) получил ученое звание доцента кафедры автомобильного транспорта (переименована в кафедру инновационного менеджмента) и показывал заверенную копию аттестата.

В 2000 году стал доктором экономических наук, а в апреле 2001-го получил ученое звание профессора кафедры инновационного менеджмента. В УП было опубликовано журналистское расследование насчет присвоения Януковичу звания профессора.

В расследовании были приведены ряд условий получения в те времена звания профессора. В частности, претендент на профессорское звание должен был после защиты докторской диссертации подготовить пятерых кандидатов наук.

Журналисты попросили у Министерства образования назвать фамилии подготовленных Януковичем кандидатов наук, но в ведомстве не рассказали о его подопечных.

В Министерстве образования не назвали фамилии подготовленных Виктором Януковичем кандидатов наук / pravda.com.ua

Также претендент на профессорское звание должен был преподавать хотя бы пять лет. Бывший пресс-секретарь Януковича Игорь Толстых говорил, что тот читал лекции и даже был заведующим какой-то экономической кафедры Донецкой госакадемии управления.

По его словам, в академии Януковичу специально разработали график, чтобы он мог после работы читать лекции. В то же время журналисты не смогли найти студентов, у которых Янукович преподавал.

В 2001 году завершил учебу в Украинской академии внешней торговли по специальности "Международное право", получил квалификацию магистра международного права.

Карьера управленца

В 1969 году начал работать газовщиком Енакиевского металлургического завода. В 1972 году стал электриком Енакиевского автопарка-04113, а в апреле 1973-го переведен на должность механика.

В 1976 году Януковича назначили директором автобазы производственного объединения "Орджоникидзуголь". В феврале 1984 года переведен на должность директора центральной автобазы производственного объединения "Донбасстрансремонт".

В 1991-м стал гендиректором объединения предприятий "Донбасстрансремонт". В 1994 году назначен гендиректором предприятия "Донецкавтотранс".

Карьера чиновника

В 1982-м в Енакиево был избран депутатом Карло-Марксовского сельсовета. В августе 1996 года назначен заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации. В сентябре того же года стал первым замглавы Донецкой ОГА.

Уже в мае 1997-го Янукович занял пост главы облгосадминистрации. С 1998 по 2002 год и с 2002 по 2006 год был депутатом Донецкого облсовета. Два года — с мая 1999 по май 2001 года — по совместительству занимал должность и председателя облсовета.

В ноябре 2002 года тогдашний президент Леонид Кучма направил в Верховную Раду представление с предложением назначить губернатора Донецкой области Януковича на пост премьер-министра. Рада поддержала документ, и Кучма сделал Януковича главой Кабмина.

В 2004 году принимал участие в выборах президента, вышел во второй тур вместе с тогдашним бывшим главой Нацбанка и экс-премьером Виктором Ющенко и, по предварительным данным, победил в избирательной гонке.

Януковича обвиняли в использовании на выборах админресурса, начались протесты в поддержку Ющенко, которые позже назвали Оранжевой революцией. Из-за протестов в стране решили провести повторное голосование (третий тур выборов). В результате подсчета голосов победу одержал Ющенко и сменил Кучму на посту президента.

С января 2005 года по апрель 2006-го Янукович работал на должности главы Партии регионов. С 25 мая 2006 года был избран депутатом Рады V созыва, снова стал премьером и занимал пост больше года. В 2007-м его избрали депутатом парламента VI созыва. В 2010 году победил на президентских выборах.

Революция Достоинства (Евромайдан) и бегство Виктора Януковича из Украины

21 ноября 2013 года в центре Киева — на Майдане Независимости — начались массовые акции протеста. Поводом для начала митингом стала приостановка властей подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Потом в столице силовики жестоко разогнали митингующих, и протесты приняли антипрезидентский и антиправительственный характер. Митинги охватили ряд городов Украины, их назвали Евромайданом, а позже — Революцией Достоинства.

В конце февраля 2014-го в Киеве, в частности, на улице Институтской, расстреляли активистов. Во время революции погибли более 100 человек, их назвали "Небесной сотней". Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

В конце марта 2014-го Партия регионов исключила Януковича из своих рядов.

Рада приняла постановление о самоустранении президента Януковича от должности и назначении досрочных президентских выборов на 25 мая. Беглец, в свою очередь, утверждал, что в Украине произошел государственный переворот.

В феврале 2015 года Верховная Рада одобрила законопроект о лишении Януковича звания президента. Позже новый глава государства — Петр Порошенко, направил в Конституционный суд представление, в котором попросил признать принятый Верховной Радой документ неконституционным.

Рада решила лишить Виктора Януковича звания президента / Скриншот с zakon.rada.gov.ua

Сначала СМИ писали, что он живет в Ростове-на-Дону. В августе 2017 года российский певец Иосиф Кобзон (скончался 30 августа 2018-го) говорил, что Янукович является его соседом — живет в микрорайоне Баковка Одинцово Московской области.

Розыск, санкции, арест счетов, суд, конфискация денег

После Евромайдана стало известно, что Генпрокуратура, в частности, открыла в отношении Януковича уголовные производства по факту превышения власти и служебных полномочий, что повлекло массовые убийства на Майдане Независимости в Киеве во время акций протеста, завладения совместно с другими лицами государственным имуществом.

Также его обвинили в легализации средств, захвате госвласти путем внесения изменений в Конституцию через Конституционный суд и призывов к захвату власти, злоупотреблении служебным положением и в государственной измене.

Беглеца объявили в розыск в Украине, также он находится в международном розыске. Сейчас его разыскивает Интерпол. США и страны ЕС наказали Януковича ограничительными мерами — запретили въезд на свою территорию и заморозили активы.

Уже экс-генпрокурор Олег Махницкий сообщил, что Янукович украл у нашей страны более 100 млрд долларов, минимум 32 миллиарда перевезли через границу с РФ наличными в грузовиках. По его словам, на эти деньги финансировались сепаратистские провокации на востоке Украины.

Тогдашний министр юстиции Павел Петренко утверждал, что власти Украины под руководством экс-президента выводили из бюджета страны порядка 150 млрд гривен в год через злоупотребления на тендерах по государственным закупкам.

Государственная служба финансового мониторинга Украины искала активы Януковича и заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах связанных с ним компаний-нерезидентов. Все имущество экс-президента и его семьи, которое находилось на украинской территории, было арестовано.

В октябре 2014 года Порошенко подписал закон, который позволил провести суд над Януковичем. В январе 2015-го Печерский суд заочно арестовал экс-президента.

В феврале 2016 года Рада приняла законопроект о специальной конфискации (№4054), его подписал президент. Документом предусматривалось внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно процедуры ареста имущества и спецконфискации. Закон, в частности, позволяет изымать имущество у подсудимого до того, как суд вынесет решение по его делу.

Рада одобрила законопроект о спецконфискации / Скриншот с rada.gov.ua

В апреле 2017 года Рада приняла проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс насчет усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства (№5610), который дает зеленый свет заочному суду над Януковичем. Законопроект подписал президент.

В конце апреля 2017-го в СНБО сообщили, что суд последней инстанции позволил конфисковать арестованные почти 1,5 млрд долларов, принадлежавших Януковичу и его окружению. Деньги в полном объеме должны были перечислить в госбюджет.

Суд по делу о госизмене и "травма"

В марте 2017 года в суд передали уголовное производство в отношении Януковича по обвинению в государственной измене. Дело о госизмене рассматривает Оболонский райсуд Киева.

В ноябре 2018-го Янукович должен был выступить в суде с последним словом, но потом появилась информация, что он травмировался и не сможет участвовать в заседании в режиме видеоконференции.

СМИ писали, что 16 ноября Янукович попал в реанимацию Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифосовского в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

Адвокат экс-президента Александр Горшинский сообщил, что его подзащитный получил "достаточно тяжелую" спортивную травму и "не может двигаться". Уже 5 декабря Янукович снова не вышел на связь с райсудом, после чего судьи удалились в совещательную комнату для постановления приговора.

"Долг Януковича"

В декабре 2013 года правительство Николая Азарова в рамках договоренностей Виктора Януковича с президентом РФ Владимиром Путиным выпустило пятилетние еврооблигации на 3 млрд долларов, которые выкупил Фонд национального благосостояния России (так называемый "долг Януковича").

В апреле 2016-го Верховная Рада отменила конечную дату действия моратория на выплату части госдолга Украины, установленную законодательством. Нововведение, в первую очередь, коснулось задолженности РФ в размере 3 млрд долларов.

Тогдашний министр финансов Украины Александр Данилюк говорил, что нашу страну под политическим влиянием заставили взять миллиардный долг. "Поэтому наша позиция, что мы не должны их возвращать", — заявлял чиновник. Власти РФ, в свою очередь, решили судиться с Украиной из-за невыплаты кредита.

Личная жизнь Виктора Януковича: любовница и гибель сына

Янукович в 1972 году женился на Людмиле Настенко (родилась 9 октября 1949 года). Супруги воспитали двух сыновей — Александра (появился на свет 10 июля 1973 года) и Виктора (родился 16 июля 1981-го).

Александр Янукович выучился на врача-стоматолога, он бизнесмен, владел 100% акций уже ликвидированного "Всеукраинского банка развития". Виктор Янукович-младший — бывший народный депутат от Партии регионов, 20 марта 2015 года погиб на 33-м году жизни.

Нардеп Антон Геращенко говорил, что Янукович-младший погиб в районе российского озера Байкал — на автомобиле ездил по льду, машина провалилась, и он ушел вместе с ней на дно. СМИ узнали, что погибшего похоронили в захваченном Крыму на военном кладбище Севастополя.

В конце февраля 2014 года журналист Сергей Лещенко (осенью 2014-го стал нардепом) написал, что у Виктора Януковича много лет была гражданская жена — родная сестра его кухарки — уроженка Енакиево Любовь Полежай. СМИ сообщали, что в России женщина в 2014 году родила экс-президенту сына.