Рада приняла "безвизовый закон" о спецконфискации в редакции Евросоюза

Верховная Рада приняла безвизовый закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно процедуры ареста имущества и специальной конфискации в той редакции, которую требовал Европейский союз.

За принятие даного закона проголосовали 252 народных депутата, пишет Украинская правда.

Закон призван обеспечить выполнение рекомендаций ЕС, что имеет важное значение для ускорения визовой либерализации, и обеспечения применения институтов "специальной конфискации" и "ареста на имущество" в четком соответствии с европейскими стандартами.

"Я призываю всех в этот святой день для каждого проголосовать за этот закон и дать возможность украинцам реализовать свою мечту", — заявил спикер Гройсман, говоря о безвизовом режиме.

Во время рассмотрения законопроекта ряд депутатов, в частности Сергей Власенко, Андрей Кожемякин ("Батькивщина") и Елена Сотник предлагали поправки, которые противоречили требованиям Евросоюза.

Все они были отклонены, пишет издание.

Данным законопроектом вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которым предоставляется возможность применения специальной конфискации при условии совершения умышленного предикатного преступления или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки такого преступления, а также преступлений, санкции за которые на сегодня прямо предусматривают такую конфискацию.

Кроме того, обеспечивается возможность наложения ареста на имущество в уголовном производстве в случаях необходимости сохранения доказательств, применения специальной конфискации, применения конфискации как вида наказания физических лиц и обеспечения исполнения гражданского иска или взыскания с юридического лица полученной неправомерной выгоды.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко требовал от нардепов принять "безвизовые" законы до конца дня: не играйте с правилами