В Раде рассказали, когда будут окончательно приняты "безвизовые законы"

Рада приняла за основу оба "безвизовых законопроекта", которые рекомендовал к принятию Европейский Союз — изменения в законы об аресте и спецконфискации (№4056), а также о выявлении, розыске и управлении активами, полученными от коррупционных и других преступлений (№4054).

За принятие проекта №4054 в первом чтении проголосовали 264 депутата, за №4056 — 282 депутата. Попытки принять оба документа в целом провалились, пишет "Европейская правда".

По предложению спикера Владимира Гройсмана, оба проекта должны быть рассмотрены в четверг, в среду должно состояться рассмотрение поправок к ним.

"В четверг (в зале ВР) будет присутствовать президент, и мы должны принять эти законы", — отметил Гройсман.

Во вторник Рада должна рассмотреть еще один законопроект — №4055, который также входит в "безвизовый пакет". В то же время издание сообщает, что Евросоюз выступил против этой редакции законопроекта, отметив, что поправки Порошенко разрушают независимость антикоррупционной прокуратуры.