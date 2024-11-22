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Прекратит ли Трамп помощь Украине: эксперт раскрыл, что изменится на фронте

Юлия Закрепа
22 ноября 2024, 20:50обновлено 22 ноября, 21:49
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Загородний считает, что военная помощь Украине при Трампе, по меньшей мере, сохранится на том же уровне.
Прекратит ли Трамп помощь Украине: эксперт раскрыл, что изменится на фронте
Прекратит ли США помощь Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Facebook

Главное из материала:

  • Сохранится ли военная помощь Украине при Трампе
  • Что может измениться на фронте Украины

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал при каких условиях при Трампе сохранится военная помощь США Украине. Эксперт также раскрыл, что нашу страну ждет без этой помощи, что будет с фронтом.

Ни в одном предложении от окружения Трампа речь не идет о сокращении военной помощи Украине. Загородний отметил, что даже Ди Вэнс говорит о том, что США готовы помогать Украине в обмен на отказ от НАТО и остановку на линии разграничения, то есть хоть и выдвигаются определенные условия, сохраняется готовность помогать нашей стране.

"Поэтому я думаю, что при Трампе военная помощь сохранится, и эта помощь будет, по крайней мере, не меньше, чем при Байдене. Хотя мы видели, как демократы задерживали эту помощь и рассказывали нам при этом сказки о том, что во всем виноваты республиканцы, которые задерживали принятие законопроекта, предусматривающего выделение помощи на 60 миллиардов долларов. Однако закон приняли, причем еще в апреле, а деньги до сих пор так и не были выделены. Кроме того, до недавнего времени не были разрешены удары по территории Российской Федерации и тому подобное. Ведь Трамп не держал за руки демократов, не давая Байдену все это делать - это не делалось по каким-то внутриполитическим причинам", - добавил эксперт.

нато инфографика
Какие расходы у НАТО на оборону / Инфографика: Главред

В целом, военная помощь Украине при Трампе, по меньшей мере, сохранится на том же уровне.

"Однако не исключено, что Трамп пойдет по плану Помпео: 500 миллиардов долларов ленд-лиза - и берите все, что хотите. Этот вариант нельзя исключать, но, чтобы он реализовался, Украина над этим должна работать. Конечно же, без американской военной помощи нам будет очень сложно, это понятно. А вот финансовая помощь, например, бюджетные дотации, думаю, сократится. Такой базовый сценарий, из которого мы должны исходить. В таком случае должна помогать или Европа, или другие страны - у них деньги на это есть", - отметил Загородний.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:

Военная помощь США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Офисе Президента Украины сообщили, что Украина может получить ядерное оружие от США. Целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности через ликвидацию России как агрессора.

В Госдепе США заявили, что США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева. По условиям этого документа, экономическая помощь - около 10 миллиардов долларов - предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

В США одобрили предоставление Украине противопехотных мин. После недавнего разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России президент США Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

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