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Удар ракетой "Кедр": в Генштабе заговорили о передаче ВСУ комплекса THAAD – СМИ

Алексей Тесля
22 ноября 2024, 17:14
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Ведутся переговоры с американской стороной о предоставлении украинской армии новых систем воздушной обороны.
THAAD
Украине могут передать систему THAAD / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Defense.gov/U.S. Army Sgt. James K. McCann

Важно:

  • ВСУ могут передать систему ПРО THAAD
  • Речь может идти о получении комплексов Aegis

После удара страны-агрессора по Днепру баллистической ракетой "Кедр" Украина работает над получением американской системы THAAD или модернизацией Patriot.

"По нашим данным, количество этих новых экспериментальных ракет очень лимитировано", — сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в Генеральном штабе ВСУ.

В то же время в ВСУ считают, что цель РФ - запугать украинцев.

"По всем характеристикам - и по высоте, и по скорости - они превосходят обычные ракеты", — отметили в Генштабе.

По словам собеседника, сейчас ведутся переговоры с американской стороной о предоставлении соответствующих систем.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
/ Инфографика Главред

Система ПРО THAAD

Система ПРО подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. Конструктор и производитель — Lockheed Martin. Принята на вооружение в США в 2008 году.

Характеристики ракеты:

  • Стартовая масса 900 кг;
  • Длина 6,17 м;
  • Дальность до 200 км;
  • Высота перехвата: 150-200 км;
  • Скорость 2700—2800 м/с (максимальная - не менее 8М);
  • Дальность пуска перехватываемой баллистической ракеты до 3500 км.

Смотрите видео - система ПРО THAAD:

В свою очередь источник Укринформа в ВСУ отметил, что речь может идти о модернизации ЗРК Patriot или же получении комплексов Aegis.

"У Украины нет средств, способных сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится в США для передачи таких вооружений", — сообщили агентству.

Отмечается, что американская система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

Боевая система Aegis

Американская корабельная многофункциональная боевая система, представляющая собой интероперабельную сеть корабельных средств освещения обстановки, средств поражения, таких как зенитные управляемые ракеты SM-2.

Дальность обнаружения высотных воздушно-космических целей при поиске в верхней полусфере пространства ограничивается примерно 320 км. Отдельные модификации системы Aegis предполагают возможность сбивать ракеты средней дальности до 5500 км.

Смотрите видео - боевая система Aegis:

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

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В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.

Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость.

До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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ПВО баллистические ракеты война России и Украины ракетный удар ЗРК Patriot
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