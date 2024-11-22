Ракетный комплекс Кедр: что известно об экспериментальном оружии РФ

Враг применил экспериментальную разработку на базе РС-26 "Рубеж" для удара по Украине.

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РФ разрабатывает новый ракетный комплекс / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, mil.ru

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Комплекс "Кедр" является разработкой на базе РС-26 "Рубеж"

"Кедр" может прийти на смену комплексам "Ярс" и "Тополь"

Ракетный комплекс "Кедр", с помощью которого страна-агрессор нанесла удар по Днепру 21 ноября, является экспериментальной разработкой на базе комплекса РС-26 "Рубеж".

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Как говорится в материале профильного издания Defense Express, в этом вопросе можно положиться на оценку от Пентагона.

В американском оборонном ведомстве уточнили, что враг применил "экспериментальную разработку на базе РС-26 "Рубеж", из чего возникает простая логика - "Кедр - это развитие Рубежа".

/ Инфографика Главред

Что известно о создании ракетного комплекса "Кедр"

В материале уточняется, что еще в 2021 году росСМИ писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", который получил обозначение "Кедр". При этом период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.

Также в открытом доступе можно найти электронный вариант номера за июль-сентябрь 2023 журнала РФ "Ветеран-Ракетчик", одного из журналов при РВСН вооруженных сил Российской Федерации.

/ defence-ua.com

В одной из публикаций упомянутого номера этого журнала также упоминался факт работ по комплексу "Кедр", было прописано указание, что этот комплекс создается на замену МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения.

Комплекс "Кедр": особенности и испытания

Военные аналитики поясняют, что в отличие от своего предшественника, новая разработка по программе "Кедр" будет иметь большую мобильность. Это в свою очередь скажется на снижении его уязвимости.

Кроме того, обращается внимание на то, что до вчерашнего дня российские оккупанты уже дважды проводили испытательные пуски "Кедра", в октябре 2023 и апреле 2024 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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