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РФ готовила наступление на Харьков и Сумы: СМИ раскрыли, как ВСУ сорвали план врага

Руслана Заклинская
22 ноября 2024, 22:43
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Россия собрала около 46 тысяч военных для наступления на Харьковщину и 23 тысячи для атаки на Сумщину.
РФ готовила наступление на Харьков и Сумы: СМИ раскрыли, как ВСУ сорвали план врага
Силы обороны сорвали план врага по наступлению на Сумы и Харьков / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Коротко:

  • Россия планировала пойти в наступление на Харьков и Сумы с 1 по 15 июня
  • Враг сосредоточил более 60 тысяч военных у границы
  • Силы обороны сорвали план врага

Российские войска готовили наступление на Харьков и Сумы в июне 2024 года. Действия Сил обороны сорвали план врага по полной оккупации областей. Об этом пишет NV со ссылкой на высокопоставленный источник в ВСУ.

По его словам, оккупанты завершили подготовку к наступательной операции в конце мая. С 1 по 15 июня россияне планировали атаковать на Сумском и Харьковском направлении. Для этого враг хотел привлечь два армейских корпуса и одну армию.

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На Харьковском направлении в районе Белгорода РФ сосредоточила около 46 тысяч военных, а на Сумском - около 23 тысяч. По плану, первый удар оккупанты должны были нанести на Харьковщине, через 3-4 дня ожидалось наступление на Сумщину с продвижением вглубь Украины.

Основной целью российских оккупантов был полный захват Харьковской и Сумской областей, включая областные центры. Однако благодаря разведданным, полученным Силами обороны, это наступление удалось сорвать.

Как отмечает источник издания, украинская разведка заблаговременно обнаружила планы врага, что позволило эффективно подготовиться к обороне. Подразделения ВСУ перебросили за 10-15 км от государственной границы в Харьковской области, а также обустроили оборонительные рубежи.

Когда россияне начали наступление, они не смогли прорваться даже через первую линию обороны. После неудачи на Харьковском направлении российское командование решило сосредоточить силы на Покровском и Кураховском направлениях.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, армия РФ оккупировала село Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области. По данным проекта DeepState, зафиксировано продвижение врага возле Торецка, Курахово, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего.

Также Украина сократила контролируемую территорию в Курской области с более 1300 до 800 кв. км. Как сообщил источник в Генштабе ВСУ, отступление украинских сил было вынужденным шагом для сохранения личного состава из-за подтягивания РФ дополнительных ресурсов. В то же время Курская операция сорвала российский план захвата Запорожья

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Мариуполе заметили военных из Северной Кореи, переодетых в российскую форму. Также солдат из КНДР зафиксировали на Харьковском направлении и в приграничных с Украиной районах Белгородской области РФ.

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Угроза наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивали живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в середине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую в Киев. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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