Коснется не только "социалки": эксперт рассказал, что будет с Украиной без денег США

По его словам, сейчас Украине прежде всего, необходимо искать внутренние резервы.

https://glavred.info/politics/kosnetsya-ne-tolko-socialki-ekspert-rasskazal-chto-budet-s-ukrainoy-bez-deneg-ssha-10616669.html Ссылка скопирована

Что будет с Украиной без денег США / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как Украине обойтись без финансовой помощи США

Что ждать украинцам в 2025 и 2026 годах

На 2025 год, судя по всему, вопрос с финансовой помощью США Украине решён, и катастрофы не будет. А вот в 2026-ом возможны разные сценарии. У нас есть год, чтобы решить накопившиеся вопросы.

Такое мнение озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в чате на Главреде.

По его словам, сейчас Украине прежде всего, необходимо искать внутренние резервы.

"Во-первых, в стране существует множество схем, с помощью которых разворовывается наш бюджет, особенно на рынках табака и алкоголя. Во-вторых, необходимо зарабатывать деньги. Прежде всего, нужно дать возможность нашим экспортёрам оружия экспортировать своё оружие. Ведь многие предприятия простаивают из-за отсутствия заказов от Минобороны", - считает эксперт.

Загородний уверен, что если позволить экспортерам работать, уже в первый год можно получить 1 миллиард долларов дохода, а внутренние налоги от этого составят около 200 миллиардов гривен.

"Напомню, что в недавно обсуждавшемся законопроекте, предусматривающим повышение налогов, планировалось собрать дополнительно 130 миллиардов гривен в следующем году. А предприятия могли бы принести в три раза больше", - отметил эксперт.

Также Загородний подчеркнул, что наши предприятия должны быть среди мировых производителей оружия. А для этого правительству необходимо предпринять ряд шагов:

страхование военных рисков, в том числе самих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Например, если предприятие пострадает от ракетного удара, убытки должны быть компенсированы. Также застрахованы должны быть жизни и здоровье работников этих предприятий;

обеспечение защиты секретности предприятий ОПК. Необходимо обеспечить тайну данных о комплектующих, которые пересекают границу. А то сейчас через базы данных таможни можно отследить, что и куда отправляется, где и что находится, сколько чего везут;

обеспечение долгосрочных контрактов. Важно заключать устойчивые контракты и активнее привлекать инвестиции. Например, Дания и Швеция готовы выделить 500 миллионов. Такие возможности нужно использовать активнее, тогда можно будет обойтись и без финансовой помощи США.

"Какими будут последствия отсутствия финансовой помощи США? Придётся сокращать бюджетные расходы. Это может коснуться "социалки", зарплат работников бюджетной сферы, увольнений и прочего, что не будет вытягивать бюджет", - подытожил эксперт.

Военная помощь Украине - последние новости

Недавно Европейский Союз с опозданием в полгода передал Украине обещанный миллион боеприпасов и планирует подготовить еще несколько десятков тысяч украинских военных.

Ранее также в СМИ писали, что после недавнего разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России президент США Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

Накануне Главред сообщал, что правительство Британии выделило на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов - более 9,5 млн долларов. Их потратят на закупку дронов.

Смотрите видео полного разговора Главреда с экспертом:

Вам может быть интересно:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред