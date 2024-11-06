До инаугурации Трампа: Белый дом планирует срочно предоставить Украине помощь

США могут присылать только то оборудование, которое уже есть в запасах американской армии.

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Помощь для Украины от США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

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У Байдена хотят срочно предоставить Украине 6 миллиардов долларов

После вступления на должность, Трамп может прекратить поставки оружия

Администрация Джо Байдена планирует срочно предоставить Украине 6 миллиардов долларов, которые были выделены на помощь в сфере безопасности. Сделать это хотят до дня инаугурации Дональда Трампа, сообщает Politico.

По словам издания, в команде Байдена готовятся к тому, что "поток оружия прекратится" после вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа.

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Отмечается, что сейчас план администрации Байдена является единственной возможностью для Белого дома продолжать отправлять оборудование в Украину.

"Но проблемы огромные. Обычно нужны месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали в Украину после объявления пакета помощи, поэтому все, что будет развернуто в ближайшие недели, скорее всего, не прибудет в полном объеме до (начала работы, -ред.) администрации Трампа, а следующий лидер может остановить поставки еще до того, как они окажутся на месте", - говорится в материале.

Кроме того, одним из главных препятствий для быстрой реализации этой помощи является то, что США могут отправлять только то оборудование, которое уже есть в запасах американской армии.

"Хотя выделенные деньги возмещают Пентагону расходы на это оборудование, все зависит от того, насколько быстро могут быть произведены новые артиллерийские снаряды и оружие или заключены контракты на их замену", - отметили в издании.

Стоит подчеркнуть, что упомянутая сумма в 6 миллиардов долларов - это остаток от одобренного в апреле финансирования для Украины в размере 61 миллиард долларов. Эти средства разделены на два потока: 4,3 миллиарда долларов на пополнение имеющихся запасов армии США и 2,1 миллиарда долларов на заключение контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку оружия.

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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Напомним, как сообщал Главред, выборы президента США 2024 года завершились победой Дональда Трампа, ознаменовав новую главу в истории американской политики.

Камала Харрис провела телефонный разговор с Дональдом Трампом. Она поздравила его с победой.

Дмитрий Кулеба заявил, что кампания Трампа была сосредоточена на основных важных вопросах американцев, что и повысило его шансы на победу среди американцев, которые хотели перемен.

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