"Король Чарльз проигрывает битву с раком": инсайдеры сделали новое заявление

Западные СМИ делают предположения относительно здоровья британского монарха.

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Чарльз III и его лечение от рака считается не очень успешным. Коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Вы узнаете:

Зачем нанесли макияж королю

Что скрывают королевские инсайдеры

Король Великобритании Карл III, который недавно отпраздновал свой 76-й день рождения, ведет активную политическую и общественную деятельность.

Однако королевские инсайдеры обеспокоены тем, что это может быть последний день рождения монарха, пишет Marca.com. Как известно, Чарльз боролся с раком весь 2024 год — и хотя он добился прогресса в лечении болезни, недавние публичные выступления короля не смогли положить конец спекуляциям о его здоровье.

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Новый отчет, полученный от инсайдеров из британской королевской семьи, пролил новый свет на то, как члены семьи скрывают худшие аспекты состояния Чарльза — и особенно его внешность.

По данным Radar Online, на этой неделе придворные Чарльза нанесли на его лицо много косметики, чтобы скрыть "пятнистое и опухшее" лицо короля, а также его "тревожный" цвет лица от публики.

Поскольку вопросов о здоровье Чарльза становится все больше, его помощники приложили все усилия, чтобы скрыть язвы, образовавшиеся вокруг губ и рта короля, когда он присутствовал на премьере в Великобритании долгожданного сиквела "Гладиатор".

Этот макияж наносится на лицо Чарльза перед каждым публичным выходом — как это было в течение нескольких месяцев.

"Хотя Чарльз пытается показать, что все идет как обычно, это не срабатывает", — сказал инсайдер. "Каждый может видеть, что он нездоров", - добавил он.

Король Чарльз / инфографика: Главред

Кроме того, инсайдер добавляет, что воспаленные губы короля заставили некоторых людей "отстраниться в ужасе". "Цвет его лица - сырой. Его придворные беспокоятся, что он пренебрегает своим здоровьем, ставя королевство на первое место", — заявил инсайдер. "Очевидно, что он болен сильнее, чем он себя выдает", - добавляет он.

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