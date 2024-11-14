В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

Вы узнаете:
- Какое событие может помирить отца и сына
- Кто этот "камень преткновения"
Практически весь цивилизованный мир, не считая террористической России, задается вопросом о том, каковы шансы на примирение короля Чарльза и его опального сына принца Гарри.
Как пишет издание ОК, по словам редактора Тины Браун, отставка секретаря короля Чарльза может привести к тому, что "остывший" дуэт отца и сына восстановит свои отношения.
Браун, которая когда-то работала в The Daily Beast, заявила, что "королевский источник" сообщил ей, что Клайв Олдертон — известный как "всемогущий личный секретарь и привратник короля" — "рассматривает возможность выхода на пенсию".
Если 57-летний мужчина уйдет со своей должности, то у принца Гарри может появиться шанс стабилизировать свои непростые отношения с отцом.
Источник отметил, что Олдертон и Гарри — "заклятые" враги. Инсайдер объяснил, что отставка Олдертона, скорее всего, "создаст новый, более дружественный путь для переговоров с Гарри".
Хотя Чарльз и Гарри, возможно, сейчас находятся ближе к прекращению своих разногласий, многие по-прежнему скептически относятся к тому, что герцог Сассекский когда-либо "возобновит хоть даже урезанную версию своих королевских обязанностей".
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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.
А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.
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Кто такой король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
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