В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

Королевские эксперты "ставят" на отставку королевского привратника.

https://glavred.info/starnews/v-britanii-sluchilos-sobytie-kotore-mozhet-primirit-garri-i-charlza-10614407.html Ссылка скопирована

Король Чарльз и принц Гарри, возможно, наладят свои отношения / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Вы узнаете:

Какое событие может помирить отца и сына

Кто этот "камень преткновения"

Практически весь цивилизованный мир, не считая террористической России, задается вопросом о том, каковы шансы на примирение короля Чарльза и его опального сына принца Гарри.

Как пишет издание ОК, по словам редактора Тины Браун, отставка секретаря короля Чарльза может привести к тому, что "остывший" дуэт отца и сына восстановит свои отношения.

видео дня

Браун, которая когда-то работала в The Daily Beast, заявила, что "королевский источник" сообщил ей, что Клайв Олдертон — известный как "всемогущий личный секретарь и привратник короля" — "рассматривает возможность выхода на пенсию".

Если 57-летний мужчина уйдет со своей должности, то у принца Гарри может появиться шанс стабилизировать свои непростые отношения с отцом.

Источник отметил, что Олдертон и Гарри — "заклятые" враги. Инсайдер объяснил, что отставка Олдертона, скорее всего, "создаст новый, более дружественный путь для переговоров с Гарри".

Хотя Чарльз и Гарри, возможно, сейчас находятся ближе к прекращению своих разногласий, многие по-прежнему скептически относятся к тому, что герцог Сассекский когда-либо "возобновит хоть даже урезанную версию своих королевских обязанностей".

Король Чарльз / инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред