Королевский биограф рассекретил последние слова королевы Елизаветы II

Краткое содержание:
- Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года
- За два дня до ее смерти были документально зафиксированы ее последние слова
Британская королева Елизавета II мирно скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября 2022 года. Но лишь недавно стало известно, какими были последние слова Ее Величества.
Речь идет о письменной речи. Королева Елизавета II имела замечательную привычку - ежедневно вести дневник. Все ее записи сегодня хранятся, как неоценимый памятник ее 70-летнего правления и полезный источник различных сведений.
Так королевский биограф Роберт Хардман, которого цитирует издание People, узнал и опубликовал в дополненной биографии короля Чарльза III, что последнюю запись покойная мама монарха сделала 6 сентября 2022 года, за два дня до своей смерти.
Она содержит всего 5 слов: "Сегодня Эдвард приходил ко мне" ( в оригинале "Edward came to see me" - прим. редактора). Хардман предполагает, что речь идет про ее личного секретаря Эдварда Янга. С ним Ее Величество могла обсуждать подготовку к последнему в своей жизни публичному событию: встрече с Лиз Трасс для ее назначения премьер-министром Великобритании, которое состоялось как раз 6 сентября 2022.
Британская королевская семья - последние новости:
Ранее Главред сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри. Именно так королевские эксперты оценили широкий жест Уэльских по отношению к мятежному герцогу Сассекскому.
Также Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с раком. Принцесса Уэльская девять месяцев боролась со страшным недугом и повышенным внимание общественности к своему здоровью.
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Кто такая Елизавета II?
Елизавета II – королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.
Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада бракосочетаний ее детей, ее annus horribilis в 1992 году и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в 1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года.
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