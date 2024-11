Королевский биограф рассекретил последние слова королевы Елизаветы II

Стало известно, о чем писала Ее Величество за два дня до того, как вся Великобритания погрузилась в траур.

Смерть Елизаветы II - обнародованы последние слова Елизаветы II / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Краткое содержание:

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года

За два дня до ее смерти были документально зафиксированы ее последние слова

Британская королева Елизавета II мирно скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября 2022 года. Но лишь недавно стало известно, какими были последние слова Ее Величества.

Речь идет о письменной речи. Королева Елизавета II имела замечательную привычку - ежедневно вести дневник. Все ее записи сегодня хранятся, как неоценимый памятник ее 70-летнего правления и полезный источник различных сведений.

Так королевский биограф Роберт Хардман, которого цитирует издание People, узнал и опубликовал в дополненной биографии короля Чарльза III, что последнюю запись покойная мама монарха сделала 6 сентября 2022 года, за два дня до своей смерти.

Она содержит всего 5 слов: "Сегодня Эдвард приходил ко мне" ( в оригинале "Edward came to see me" - прим. редактора). Хардман предполагает, что речь идет про ее личного секретаря Эдварда Янга. С ним Ее Величество могла обсуждать подготовку к последнему в своей жизни публичному событию: встрече с Лиз Трасс для ее назначения премьер-министром Великобритании, которое состоялось как раз 6 сентября 2022.

Елизавета II и Лиз Трасс 6 сентября 2022 года / instagram.com/theroyalfamily

Кто такая Елизавета II? Елизавета II – королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.

Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада бракосочетаний ее детей, ее annus horribilis в 1992 году и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в ​​1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года.

