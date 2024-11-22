Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак 'Зеленая волна'

Вы узнаете:
- Для чего нужен знак "Зеленая волна"
- Где его устанавливают
Во многих городах Украины на дорогах можно увидеть дорожный знак 5.33 "Рекомендуемая скорость" с табличкой "Зеленая волна".
Многие водители не знают значение этого дорожного знака, пишет Главред.
Что означает табличка "Зеленая волна" на дороге
Табличка "Зеленая волна" сообщает водителям о том, что данный отрезок дороги можно преодолеть без остановки на красный свет светофора. Для этого водитель должен выполнить только одно условие.
Дорожный знак 5.33 с табличкой "Зеленая волна" появился в Украине в 2020 году. Сначала этот знак был только на дорогах столицы, но позже распространился по крупным городам.
Знак "Зеленая волна" устанавливают на участках дорог с автоматически контролируемым дорожным движением - светофорами. На знаке 5.33 указана максимально допустимая скорость движения авто для того, чтобы проехать все светофоры на "Зеленом участке" не попадая на красный свет.
На большинстве "Зеленых участков" действует скорость 45-50км/ч., что соответствует рекомендуемой скорости движения в пределах населенного пункта согласно ПДД Украины.
Где устанавливают знак "Зеленая волна" - видео:
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Что такое дорожный знак?
Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.
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