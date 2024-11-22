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"Это касается всех": Зеленский резко отреагировал на "выходной" Верховной Рады

Руслана Заклинская
22 ноября 2024, 21:20
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Информацию от разведки следует воспринимать как информирование, а не как выходной, подчеркнул президент.
'Это касается всех': Зеленский резко отреагировал на 'выходной' Верховной Рады
Зеленский призвал украинцев не пренебрегать воздушной тревогой / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, wikipedia.org

Главные тезисы Зеленского:

  • Украинцы должны реагировать на сигнал воздушной тревоги и идти в укрытие
  • Власть, производства и другие органы должны работать, когда нет тревоги
  • Путин будет и дальше запугивать страну, ведь он на этом построил свою власть

Российскую ракетную угрозу нельзя игнорировать. Украинцы должны беречь себя и идти в укрытие, если раздается сигнал воздушной тревоги. Данные разведки не стоит воспринимать как выходной. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня уже 1003-й день этой войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие", - призвал глава государства.

видео дня

Президент подчеркнул, что при отсутствии тревоги все государственные структуры, производственные предприятия, посольства и органы власти должны работать. По его словам, информацию об угрозах от разведок нужно воспринимать "именно как информацию, а не разрешение на выходной".

"Это касается всех - от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит - идем в укрытие. А когда нет сирены - работаем и служим. В войне иначе не бывает", - отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что Путин будет и в дальнейшем пытаться запугать Украину, поскольку это является основой его власти.

"Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война", - добавил президент.

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Время подлета ракеты "Рубеж" / Инфографика: Главред

Угроза ракетного удара по Киеву - новости по теме

Напомним, заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 22 ноября, отменили из-за угрозы ракетного удара со стороны России. Народных депутатов предупредили о возможном обстреле и призвали ограничить пребывание в правительственном квартале.

Однако Офис президента и Кабмин Украины работают в обычном режиме, несмотря на слухи о возможном ракетном ударе РФ по правительственному кварталу Киева. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что в случае воздушной тревоги работники придерживаются стандартных правил безопасности и спускаются в укрытие.

Как сообщал Главред, генерал-майор США в отставке Марк МакКарли заявил, что использование межконтинентальной баллистической ракеты малой дальности для атаки на Днепр может быть сигналом готовности России применить ее и против Киева. Так РФ хочет заставить Украину отказаться от использования ракет ATACMS и Storm Shadow.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"?

В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.

Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость.

До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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