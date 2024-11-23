Просто и эффективно: как очистить пригоревшие кастрюли - интересный лайфхак

Простой трюк поможет отмыть пригоревшие кастрюли и сковородки.

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Как очистить кастрюлю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Как восстановить пригоревшие кастрюли

Какое средство может убрать нагар

Пригоревшие кастрюли и сковородки - распространенная кухонная проблема. Но есть простое и удивительно эффективное решение, которое может спасти ситуацию.

Главред решил разобраться, какие простые средства могут удалить нагар с посуды.

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Чем отмыть пригоревшую кастрюлю

Как пишет издание express.co.uk, ведущий эксперт в сфере домашней уборки поделился своим методом спасения пригоревших кастрюль. Этот способ быстрый и требует минимальных усилий.

Вот что нужно сделать:

Положите в пригоревшую кастрюлю стандартную таблетку для посудомоечной машины.

Наполните кастрюлю горячей водой из-под крана.

Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. Время от времени помешивайте воду, чтобы распределить чистящее средство.

Когда вода закипит, нагар начнет отслаиваться от поверхности кастрюли. Этот процесс может занять несколько минут.

После того, как нагар отслоился, просто вымойте посудину в обычном режиме. Если останутся стойкие пятна, повторите процесс.

Как отмыть нагар на сковородке средством для мытья посуды

Для тех, кто не имеет под рукой таблетки для посудомоечной машины, достойной альтернативой может стать средство для мытья посуды. Добавьте его в горячую воду и проделайте те же самые действия.

В отличие от некоторых других популярных чистящих средств, таких как уксус или пищевая сода, этот метод не оставляет после себя стойкого запаха и не требует дополнительного ополаскивания для нейтрализации неприятных запахов.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

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